Ilia Topuria se convirtió en el peleador número uno libra por libra a los ojos de muchos, incluido Chael Sonnen, tras su victoria por nocaut sobre Charles Oliveira el sábado pasado en UFC 317.

La exestrella de UFC convertida en analista cree que la clasificación oficial de UFC acertó al sustituir a Islam Makhachev por Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) en lo más alto de la lista libra por libra de la promoción. Él cree que Makhachev tiene voz y voto, y no tendría ningún problema con que Makhachev fuera el número uno, pero personalmente considera que Topuria es el mejor peleador en la actualidad.

«Se lo dieron a Topuria», dijo Sonnen en su canal de YouTube. «Ahora bien, no habría sido una gran noticia si se lo hubieran dado a Islam, habría sido un tema de conversación. Habría sido algo de lo que podría haber venido aquí hoy a hablar con vosotros, o quizá no. En cambio, es mi noticia principal. Se lo dieron a Ilia y eso puso a Ilia por encima de Islam, ¿y sabéis qué? No creo que sea posible no hacerlo. No creo que sea posible no hacerlo».

Aunque Makhachev es muy respetado, Sonnen señala su situación actual. Se espera que suba al peso wélter para enfrentarse a Jack Della Maddalena por el título de peso wélter de la UFC, pero Makhachev ya no es técnicamente campeón de la UFC, ya que dejó vacante su cinturón de 155 libras.

«Solo puede optar al ranking libra por libra», dijo Sonnen. «¿Cómo se puede tomar a un campeón mundial en activo y decirnos que está por detrás de un tipo que no tiene cinturón? Es difícil, ¿no?».

Topuria ostenta el título de peso ligero de la UFC y es el campeón indiscutible de la división. Sin embargo, Sonnen ve a Topuria como un campeón de tres divisiones, algo que lo diferencia de cualquier otro peleador de la plantilla, lo que justifica su clasificación libra por libra.

«La realidad es que el papeleo y nada más, pero el papeleo ha detenido a Ilia Topuria en este preciso instante, no una victoria, ni una competición, ni un puñetazo extra, nada más que el papeleo ha impedido que Ilia Topuria sea en este momento tu campeón de 145 libras, tu campeón de 155 libras y tu actual campeón BMF. Ilia Topuria debería estar con tres cinturones, uno más de los que tiene cualquier otro en este momento»

«Las decisiones burocráticas han impedido que dos de esos cinturones estén ahora mismo alrededor de su cintura y su hombro, por lo que se queda con uno. Y eso sigue siendo uno más de los que tiene Islam».