Chael Sonnen y el purgatorio de Arman Tsarukyan

El analista de MMA Chael Sonnen ha opinado sobre el futuro de Arman Tsarukyan y el panorama del campeonato de peso ligero de la UFC.
Como sabemos, Arman Tsarukyan es uno de los principales contendientes de peso ligero en la categoría de 155 libras, y eso es evidente. Incluso tuvo una oportunidad por el título contra Islam Makhachev a principios de año, pero una supuesta lesión lo descartó.
En un video reciente, Chael Sonnen opinó sobre Arman Tsarukyan y su situación actual.
► La opinión de Chael Sonnen sobre Arman Tsarukyan
“Y lo dejaremos en este purgatorio, por así decirlo, de las MMA, donde no sabemos muy bien qué haremos contigo ahora. Así que no haremos nada. Y podría terminar siendo genial; podrías llegar al cielo. Pero puede que no, y tengas que ir al infierno. Pero sea como sea, estar en una situación donde no sabes nada es básicamente castigo suficiente.”
“‘Sí, creo que debería tener a Ilia Topuria. Sí, quiero a Ilia Topuria. No, no estoy dispuesto a esperar para tener a Ilia Topuria por mi propia situación personal, por cuatro campamentos de entrenamiento sin pelear. No estoy dispuesto a esperar. Así que supongo que no tendré a Ilia después’. Y debo decir que fue una herramienta de negociación muy interesante.
“Es decir, independientemente de lo que haya dicho, todavía quiere a Ilia. Hizo la entrevista para acercarse a Ilia. Y cuando la leí, se puso a pensar: «No solo no me importa, no lo voy a conseguir, no solo no lo voy a conseguir, sino que busco otra cosa». Se lo quitó de encima, ¿no?