Chael Sonnen y el purgatorio de Arman Tsarukyan

El analista de MMA Chael Sonnen ha opinado sobre el futuro de Arman Tsarukyan y el panorama del campeonato de peso ligero de la UFC.

Como sabemos, Arman Tsarukyan es uno de los principales contendientes de peso ligero en la categoría de 155 libras, y eso es evidente. Incluso tuvo una oportunidad por el título contra Islam Makhachev a principios de año, pero una supuesta lesión lo descartó.

En un video reciente, Chael Sonnen opinó sobre Arman Tsarukyan y su situación actual.

► La opinión de Chael Sonnen sobre Arman Tsarukyan

Y lo dejaremos en este purgatorio, por así decirlo, de las MMA, donde no sabemos muy bien qué haremos contigo ahora. Así que no haremos nada. Y podría terminar siendo genial; podrías llegar al cielo. Pero puede que no, y tengas que ir al infierno. Pero sea como sea, estar en una situación donde no sabes nada es básicamente castigo suficiente.”

‘Sí, creo que debería tener a Ilia Topuria. Sí, quiero a Ilia Topuria. No, no estoy dispuesto a esperar para tener a Ilia Topuria por mi propia situación personal, por cuatro campamentos de entrenamiento sin pelear. No estoy dispuesto a esperar. Así que supongo que no tendré a Ilia después’. Y debo decir que fue una herramienta de negociación muy interesante.

“Es decir, independientemente de lo que haya dicho, todavía quiere a Ilia. Hizo la entrevista para acercarse a Ilia. Y cuando la leí, se puso a pensar: «No solo no me importa, no lo voy a conseguir, no solo no lo voy a conseguir, sino que busco otra cosa». Se lo quitó de encima, ¿no?

UFC 311 Islam Makhachev vs. Arman Tsarukyan 2

