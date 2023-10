Chael Sonnen y el próximo rival de Islam Makhachev

La corona del peso ligero de la UFC siguió en manos de Islam Makhachev en el pago por evento celebrado el pasado fin de semana en Abu Dhabi.

Mientras que tanto el CEO de la UFC, Dana White, como el propio Makhachev han insinuado que un enfrentamiento reorganizado con «Do Bronx» es probable que sea el próximo, un ex retador al título insiste en que la promoción debe buscar en otra parte la tercera defensa del campeón.

► Chael Sonnen: No he visto a Oliveira decir que quiere pelear con Makhachev

Durante un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, el ex contendiente del peso medio y semicompleto de la UFC, Chael Sonnen, descartó a Oliveira como el próximo oponente lógico para Makhachev tras el UFC 294.

Antes de la retirada del brasileño del evento del pasado sábado, Sonnen predijo con frecuencia que no llegaría a la jaula. Con eso en mente, está en contra de volver a reservar un combate que cree firmemente que no está entre los deseos de Oliveira.

«No estoy a favor de que Charles Oliveira pelee contra el Islam… Principalmente, desprecio la idea de hacer pelear a alguien que no quiere», dijo Sonnen. «Es repugnante ver a otras personas empujando a alguien a una pelea que no quiere hacer. Esa es la única razón por la que estoy en contra de que Charles vaya con el Islam. Él no quería hacerlo la primera vez. Lo hizo saber. Trató de hacer otra cosa. Empezó a hablar de la ubicación, empezó a hablar de lo injusto que es… Sabía que era un mal partido.

«Cuando digo que estoy en contra del combate, cuando intentaron hacerlo la segunda vez, hay alguien en algún lugar del mundo que quiere ver ese combate, y ese alguien tiene una influencia tremenda. (Pero) eso no era lo que el público norteamericano ansiaba ver», continuó Sonnen. «Charles hizo tres entrevistas sobre el Islam que yo vi. En las tres, dijo: ‘No voy a hacer la pelea’… Hasta el día de hoy, no he visto una entrevista en la que Charles dijera que estaba (interesado).»

Sonnen continuó señalando comentarios más recientes de Oliveira, durante los cuales el ex campeón reiteró su llamado a la estrella más grande de MMA, Conor McGregor.

Según «The American Gangster», el hecho de que «Do Bronx» eligiera esbozar públicamente su deseo de figurar en un enfrentamiento que no tiene ninguna posibilidad de conseguir demuestra que sigue sin estar interesado en volver a pelear con Makhachev.

«Ahora que el Islam vuelve a estar disponible, Charles ha vuelto a hacer una declaración. La declaración es: ‘No voy a pelear con Islam’. Va a por Conor McGregor«, reconoció Sonnen. «Él no tiene ninguna posibilidad de conseguir la pelea de Conor McGregor, pero es un pase tan Hail Mary, ‘Dame todo excepto ese tipo’. ¿Por qué no estamos escuchando?»

En caso de que la postura de la UFC sobre el próximo retador de Makhachev se aleje de Oliveira, es lógico pensar que el titular del título ‘BMF’, Gaethje, podría ser el siguiente en la lista.

Mientras asistía al evento celebrado en Abu Dhabi el pasado fin de semana para acorralar a su compañero de equipo Kamaru Usman, «The Highlight» trató de reclamar insistiendo en que los aficionados preferirían ver una pelea «fresca» para Makhachev.