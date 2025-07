El analista de MMA Chael Sonnen opinó sobre la detención en el evento principal de UFC Nashville entre Derrick Lewis y Tallison Teixeira.

Como sabemos, Derrick Lewis logró derrotar a Tallison Teixeira por nocaut técnico en el primer asalto en UFC Nashville. Sin embargo, la detención fue considerada controvertida por algunos, ya que muchos creían que Teixeira habría podido continuar. Sin embargo, se agarró a la reja al ponerse de pie.

En un video reciente, Chael Sonnen opinó sobre la controversia de Derrick Lewis vs. Tallison Teixeira con un punto de vista interesante.

► Opinión de Chael Sonnen sobre la detención de Derrick Lewis vs. Tallison Teixeira

“Hay que ver el final de esa pelea con bastante atención para darse cuenta. Pero hay una clara infracción de las reglas, no una, sino dos veces, con el agarre de la reja”, dijo Sonnen.

“Cambió la posición, lo puso de pie. Muchas veces, un árbitro deja que termine un intercambio y luego toma una decisión. No en un caso como ese, cuando pierdes la posición, el árbitro tiene que intervenir en ese momento, derribar a Teixeira, poner a la Bestia Negra encima de él y continuar desde allí. No creo que tuviera la intención de declarar eso como nocaut técnico, no creo que tuviera la intención de detener la pelea.

“Es mi propia conspiración, pero creo que estaba deteniendo la pelea para imponer disciplina; 1 punto por el agarre de la reja. Derrick empieza a celebrar, el público empieza a reaccionar… todo parecía indicar que sería un nocaut técnico, y creo que simplemente lo dejaron pasar. ¡Creo que eso es lo que vi!” Lo llamaron una parada temprana porque, bueno, sí, no se suponía que fuera una parada”.