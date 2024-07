El ex retador al título de la UFC Chael Sonnen tuvo una interesante elección para peleadores masculinos en sus recientes premios de mitad de año y los de Daniel Cormier.

Aunque el verdadero interés en los premios llega al final de cada año natural, no ha faltado acción y momentos memorables que digerir en el mayor escenario de las artes marciales mixtas durante los seis primeros meses de 2024.

En esta línea, ESPN acaba de publicar sus premios de mitad de año. Un jurado compuesto por 14 personas, entre las que se encontraban periodistas de renombre como Brett Okamoto, votó en una serie de categorías tras el UFC 303.

Y ese acontecimiento contribuyó a uno de los resultados, ya que el 100 por cien de los votos al mejor peleador masculino de mitad de año fueron para el campeón de los semipesados de la UFC, Alex Pereira.

Sin embrago, como sabemos, Sean O’Malley es uno de los peleadores más populares de las artes marciales mixtas. Entre su personalidad fuera de la jaula y su habilidad dentro de ella, ha sido capaz de lograr grandes cosas. En lo que va de año, ha conseguido retener con éxito el cinturón en un combate desigual contra su rival Marlon Vera.

Se espera que en su próximo combate se enfrente a Merab Dvalishvili. Por supuesto, será un obstáculo difícil de superar, pero muchos creen que puede hacerlo. En un reciente episodio de Good Guy / Bad Guy, Daniel Cormier y Chael Sonnen hablaron sobre quién sería su elección para el peleador masculino del año en sus premios de mitad de año. Mientras que Cormier eligió a Alex Pereira, Chael fue por un movimiento diferente.

► Sonnen elige a O’Malley

«Cuando miras al peleador masculino del año, voy con Sean O’Malley«, dijo Sonnen. «Antes de la pelea de ‘Sugar’ Sean con ‘Chito’ Vera, no sabía que Sean era tan bueno. Yo creo que Sean es el mejor del mundo. Creía que era competitivo; pero que hay tipos que podrían ganarle, pero él también podría ganarles. Pero cuando peleó con ‘Chito’ Vera y lo dominó…

«Para ver el crecimiento que Sean tuvo (desde la primera pelea con Vera), por no hablar de la presión que tenía que ir desde el Apex a la parte superior de la factura, una entrada de 14,1 millones de dólares, y tienes que seguir el espectáculo que Dustin Poirier puso», continuó Sonnen. «Había tanta presión sobre este joven, que es un showman. … ¿Puedes respaldar lo que dices? No sólo lo hizo, lo hizo durante 25 minutos. A los 15 minutos podría haber echado el freno… no fue suficiente para él. Trató de terminar esa pelea. …pensé que era el paquete completo«.

La elección de Sonnen recibió un movimiento de cabeza por parte de Cormier, que se mostró firme al afirmar que Pereira es la elección correcta y obvia. Queda por ver si seguirá siendo así en los premios de fin de año. No cabe duda de que O’Malley reforzaría su candidatura si superase a su próximo rival, el especialista en lucha Merab Dvalishvili.

Pero si Pereira se enfrenta y derrota a Magomed Ankalaev, considerado su mayor amenaza en las 205 libras, el debate podría quedar zanjado.