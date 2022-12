Chael Sonnen está emocionado de ver qué sigue para Nate Diaz, incluso si Diaz simplemente decide regresar al UFC. Desde que Díaz rescindió su contrato con una victoria sobre Tony Ferguson en el evento principal de UFC 279 en septiembre pasado.

Se ha especulado mucho sobre lo que hará Díaz ahora que es agente libre después de ser miembro de la lista de UFC. por 15 años. La estrella de las redes sociales y el boxeo Jake Paul ha hablado abiertamente sobre darle la bienvenida a Díaz al ring y la gerencia de Díaz anunció recientemente que solicitaría una licencia de promotor , presumiblemente para tener un control aún mayor sobre su carrera y sus ganancias.

Durante una aparición en The MMA Hour , Sonnen agregó su granito de arena a la conversación, advirtiendo a los fanáticos que es posible que Díaz no necesite explorar nuevos terrenos para obtener lo que quiere.

“¿Quieres saber qué va a hacer Nate Diaz a continuación? Desconocido. Cuando te digo desconocido, lo que trato de decir es que todas las opciones están sobre la mesa, pero esa opción también es regresar al UFC y pelear contra Conor McGregor . Eso no acaba de desaparecer ahora, y tiene que ser Jake Paul o Floyd Mayweather y tiene que comenzar su propia promoción.

“Esas cosas son todas posibilidades, pero también está sobre la mesa una devolución; de hecho, creo que está liderando la carga de lo que es posible para Nate Diaz”.

¿Sería decepcionante un regreso al UFC? Sonnen no lo cree así.

El ex contendiente al título de UFC en dos divisiones cree que el popular Díaz ha llegado a un punto en el que tiene suficiente influencia para entablar negociaciones favorables con UFC.

“Él no solo regresaría. Habría una conversación nueva y fresca y creo que él quiere tener esa conversación. Sí, creo que está liderando el camino. No creo que vaya a boxear con Floyd y no sé cuántas piernas hay para Jake Paul, me doy cuenta de que hay algo que sacar».

Conociendo a Díaz, es poco probable que permita que alguien dé la noticia antes que él. El californiano ha tenido durante mucho tiempo la reputación de hacer las cosas a su manera, alzándose como un héroe de culto junto a su hermano mayor Nick Diaz y eventualmente convirtiéndose en un nombre familiar en los deportes de combate después de una pelea memorable con Conor McGregor y una batalla por el título «BMF» contra Jorge Masvidal que encabezó UFC 244 en el Madison Square Garden. Para Sonnen, esa incertidumbre es una característica de la marca Díaz, no un error.

“Seguir a Nate Diaz es algo muy complicado. Por cierto, creo que me lo diría. Creo que si lo llamo y le digo: ‘Oye, Nate, por cierto, me tiene curiosidad, ¿Qué vas a hacer?’ Nunca he hecho eso y si quieres saber por qué, no es porque no pudiera guardar un secreto y me preocuparía que me lo diera. No sé que quiero saber. disfruto esto Realmente disfruto las maniobras de Nate».

“Nate ha dicho una serie de cosas que no creí. Pensé que los estaba trabajando. Solo por ejemplo, cuando dice que quiere pelear contra Chimaev en [ The MMA Hour ] y dos días después firmó para pelear contra Chimaev, no lo creí en el momento en que lo dijo. Cuando dijo: ‘Me iré o haré mi propia promotora’, cuando dijo: ‘Voy a considerar a Floyd’, pensé que solo eran cosas que decías. Cuando dijo que rechazó a Conor McGregor, que solo por mis matemáticas de comprensión de su contrato le daría 12 millones. Esa sería una gran noche para esta industria. no lo creí. Pensé que estaba trabajando, pensé que estaba llamando la atención, y todos terminaron siendo heterosexuales y, francamente, disfruté el viaje”.