Chael Sonnen afirmó con confianza en el programa ‘Good Guy / Bad Guy’ a principios de esta semana que el enfrentamiento por el título de peso pesado que todo el mundo quiere ver entre el actual campeón Jon Jones y el titular interino Tom Aspinall es un hecho, pero ahora ha cambiado de opinión después de escuchar una actualización de una fuente confiable.

«Puede que haya dicho eso. Yo también creía que era cierto», dijo Sonnen sobre la pelea entre Jones y Aspinall en su último vídeo de YouTube. «El plan actual, en este momento, Tom Aspinall contra Ciryl Gane – ¿Estás listo? Por el campeonato interino», dijo Sonnen.

«Estoy aquí para decirles, de acuerdo con una muy buena fuente, Jon Jones se va a permitir la posibilidad de esperar 180 días que es igual a seis meses que es lo que él pidió.

«Tom Aspinall va a pelear con Ciryl Gane, que de hecho estaba sobre la mesa hace muchos meses. Y luego Ciryl fue regalado una decisión en una pelea que perdió contra Volkov. Así es como sucedió la historia. Y ahora vamos a defender a un campeón interino con la existencia de un campeón indiscutible».

De ser cierto, eso va a frustrar a muchos aficionados que llevan mucho tiempo esperando esta pelea en particular, y por supuesto nadie se sentirá más agraviado por ello que Aspinall, que ha sido implacable en su búsqueda de esta oportunidad de competir por fin por el título indiscutible.

Aspinall ganó el título interino por KO a Sergei Pavlovich en 69 segundos en noviembre de 2023. En circunstancias normales, una oportunidad por el título indiscutible vendría después, pero en su lugar Aspinall tuvo que aceptar una defensa del título interino contra Curtis Blaydes el verano pasado, y rápidamente lo noqueó en 60 segundos.

Sin embargo, Aspinall parece verse obligado a pelear de nuevo para defender su titulo interino debido a la continua reticencia de Jones a enfrentarse a él.

Y si esto sigue adelante pone a la UFC en una situación incómoda, ya que no sólo pondrá en peligro la posibilidad de hacer lo que Dana White ha descrito como la pelea más grande en la historia de los pesos pesados entre Jones y Aspinall, sino que también si Aspinall perdiera esta pelea interina, los dejaría teniendo que hacer una revancha entre Jones y Gane que nadie está pidiendo, dado que ya lo venció fácilmente por sumisión para ganar el título hace sólo dos peleas.

Cabe destacar, sin embargo, que por el momento esto no es más que un rumor de Sonnen, que no ha demostrado ser la fuente más fiable, pero dado que Aspinall ha insinuado en los últimos días que se avecinan noticias de peleas, es de esperar que no pase mucho tiempo antes de que el plan de la UFC se ponga en marcha.