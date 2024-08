Chael Sonnen quiere que UFC refirme a Muhammad Mokaev

Chael Sonnen quiere ver a Muhammad Mokaev en la UFC. En uno de los movimientos más sorprendentes de este año, la UFC decidió no renovar el contrato de Mokaev (12-0 MMA, 7-0 UFC).

Un contendiente de peso mosca invicto de 23 años, luego de su victoria por decisión sobre Manel Kape el mes pasado en UFC 304. Mokaev tuvo un par de altercados fuera de la jaula durante su mandato en la UFC, y el director ejecutivo de la UFC, Dana White, dijo que sus casamenteros tuvieron dificultades para trabajar con él .

“Dana White hizo un comentario y fue educado. No lo criticó ni lo avergonzó. Dijo de manera muy general que es difícil tratar con los programadores, que hubo una dificultad de resistencia o falta de disfrute por parte de los programadores. ¿Qué quieren decir? No sonó como algo terrible, no sonó como si los amenazara”.

Algunos han sugerido que probablemente había más en la situación de Mokaev que aún no se ha informado. Sin embargo, Sonnen cree que no había ninguna buena razón para no renovar el contrato de Mokaev porque, si la hubiera, se habría enterado.

“Cuando observo su carrera, parece que era tan activo como todos los demás, así que no creo que rechazara peleas. Deben entender, muchachos, no lo sé. Esa es una de las cosas que me sorprendió, no lo sé. No se puede mantener algo así en secreto, simplemente no se puede”.

Mokaev ha sido eliminado de la clasificación de la UFC y ha confirmado que ya no forma parte de la promoción. Sonnen espera que esto no sea permanente y quiere que la UFC reconsidere su postura sobre el contendiente de peso mosca.

«No sé qué es lo que realmente le perdonamos, pero tengo conjeturas, y parece tranquilo y realmente parece un tipo que quiere su trabajo. De hecho, creo que nunca he visto una postura más firme de ‘quiero estar aquí, por favor reconsidere’, y eso tiene que significar algo.

«Cuando un tipo tiene ese tipo de pasión, ese tipo de energía, y te dice que lo siente, y va al público y reconoce todo lo que hizo, ya sea que tenga un estilo aburrido o haya tenido la situación del hotel. Siento que ese es un tipo al que hay que mostrarle gracia.

“No lo conozco, sólo lo he visto en los medios y es algo que él realmente quiere. De verdad, creo sinceramente que ahora que está consciente, no volverá a tomar esas acciones. Lo estoy reconociendo, pero ya veremos. Espero que lo solucionen. Espero que consiga ese contrato con la UFC”.