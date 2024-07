En caso de que su larga espera por una pelea con Conor McGregor no se vea recompensada, el ex retador al título de peso ligero de la UFC Michael Chandler le ha dicho que ajuste sus miras a Paddy Pimblett.

Pimblett consiguió la mayor victoria de su carrera en el octágono hasta la fecha en el evento de pago por evento UFC 304 del pasado fin de semana, celebrado en el Co-op Live Arena de Manchester (Inglaterra).

Tras sus victorias sobre Jared Gordon y Tony Ferguson, la primera de ellas muy ajustada y controvertida, «The Baddy» llegaba a su primera oportunidad de entrar en la clasificación de las 155 libras como uno de los favoritos.

Pero la noche de la pelea, Pimblett entusiasmó a los aficionados de su país al cumplir su promesa de un final rápido contra King Green, ahogando al veterano contendiente con una llave de triángulo tras un sorprendente intento de derribo del renombrado luchador.

Con ello, el nativo de Liverpool ha entrado en el top 15 y tiene la vista puesta en un contendiente del top 10, Renato Moicano. Pero según un ex peleador, Pimblett podría estar en línea para una asignación más grande si las cosas se desarrollan de una manera determinada …

► Sonnen apoya a Pimblett para reemplazar a McGregor si continúa el retraso en el regreso

Durante el último episodio de su programa Good Guy / Bad Guy con Daniel Cormier en el canal de ESPN MMA YouTube, Sonnen dio su opinión sobre la impresionante exhibición de Pimblett en casa.

Evaluando lo que podría ser el próximo para «The Baddy» en su búsqueda del oro de UFC, «The American Gangster» se aventuró más arriba en el ranking de peso ligero de lo esperado, destacando al británico como el «reemplazo perfecto» para pelear con Chandler si su tan esperado enfrentamiento con McGregor se queda en el reino de la fantasía.

«Yo solía creer que Paddy era un peleador regional», dijo Sonnen. «¿Qué quiero decir con eso? Bueno, él puede vender muchas entradas en un lugar específico, así que sigue llevándolo a esa ubicación geográfica. No puedes darle un evento principal, no puedes darle cinco asaltos, no puedes hacerle subir en la clasificación demasiado rápido, pero tráele al oponente adecuado y nos divertiremos durante tres o cuatro años. Ya no veo a Paddy de la misma manera.

«Paddy está a dos peleas de distancia, Daniel. Tienen que ser las dos peleas correctas, pero está a dos peleas (de) pelear por un campeonato mundial», continuó Sonnen. «Me encantan estos rankings de aquí (10 a 15), pero si siguieran adelante, eventualmente van a llegar a un nombre llamado Michael Chandler. Si Michael Chandler no consigue la pelea con Conor, esto, para mí, parece el reemplazo perfecto.»

A juzgar por sus reacciones en las redes sociales, parece que Chandler quedó impresionado por los esfuerzos de Pimblett dentro de la jaula en el UFC 304. Sin embargo, no parece que se haya centrado todavía en «The Baddy».

Como ha sido el caso desde el inicio de 2023, Chandler sigue empeñado en compartir el Octágono con McGregor. Tras la cancelación de su combate en el UFC 303, los últimos informes sitúan su nuevo enfrentamiento en el pago por evento de Las Vegas en diciembre.