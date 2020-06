El analista de ESPN y Bellator, Chael Sonnen, quien también es un ex contendiente al título de UFC, quiere ver a Cody Garbrandt vs. Sean O'Malley.

Chael Sonnen: Me encantaría ver a Cody Garbrandt vs. Sean O'Malley

Garbandt y O'Malley aparecieron en el cartel principal de UFC 250. Los dos compitieron en combates separados. Garbrandt se enfrentó a Raphael Assuncao, mientras que O'Malley compartió el octágono con Eddie Wineland. Tanto "No Love" como "Sugar" obtuvieron excelentes resultados en las peleas, lo que les valió a ambos hombres la bonificación de "Performance of the Night".

"Me encantaría ver esa pelea. Por muchas razones, me encantaría ver esa pelea. Creo que eso podría ser difícil para O'Malley si tuvieras que seguir las clasificaciones. Nunca he aceptado la idea por completo, tal vez debería, que el ganador de Aljo Sterling y Sandhagen sería el que peleara contra el ganador de Aldo y Yan. La única razón por la que no lo compré es porque en ese mismo cartel, tenías la misma clase de peso con Cody vs Assuncao, ¡solo eso fue dos peleas más tarde! No pones tu coincidencia de características antes".

O'Malley debutó en el ranking de peso gallo de UFC con su victoria por KO sobre Wineland. En cuanto a Garbrandt, regresó a los cinco primeros lugares después de dormir a Assuncao. "No Love" había planeado pasar a la división de peso mosca, pero su actuación estelar contra Assuncao descarriló esa idea.

No muchos fanáticos de las peleas están comprando Garbrandt vs. O'Malley como una posibilidad de inmediato. El consenso general es que el espectáculo "Sugar" tiene un gran potencial estelar. Lanzarlo al fuego con un ex campeón de peso gallo de UFC tan peligroso como Garbrandt puede no ser la mejor opción para los negocios. Por supuesto, a veces los riesgos son rentables, por lo que será interesante ver en qué dirección va el UFC.