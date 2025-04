Chael Sonnen: «McGregor recibirá una paliza en su regreso a UFC»

Chael Sonnen no ve sentido en que la estrella de UFC Conor McGregor vuelva a pelear. Surgieron más preguntas sobre el futuro de lucha de McGregor después de que el ex campeón dual de UFC admitiera que actualmente su enfoque está en la política, donde planea postularse para la presidencia irlandesa.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) no ha competido desde que se fracturó la pierna en una derrota por nocaut técnico ante Dustin Poirier en julio de 2021, y Sonnen advirtió que su regreso probablemente no le irá bien. De hecho, no ve un solo enfrentamiento ideal para el regreso de «The Notorious».

«¿Por qué volvería? Nos dice que no necesita el dinero. Vemos que tiene el tiempo ocupado. Muchos peleadores se aferran al deporte porque no tienen nada más que hacer. Tiene una paliza por delante. Podemos ir al 55, al 70, podemos cambiar de categoría, pero no hay ningún atleta bajo contrato con el Ultimate Fighting Championship, ubicado en el sur de Nevada, al que pueda vencer.

Ni siquiera lo digo como un idiota. Cuando lo traen de vuelta, lo meten en un evento principal, y de repente le pides que juegue cinco asaltos. Tenemos a un tipo que no puede respirar durante un asalto completo. Es la realidad. No hay nada por lo que volver. La regla de oro de la vida que mi madre me decía de pequeño: «Ponte en su lugar. ¿Qué harías tú?». Y no hay razón para volver. Te espera una paliza; al parecer, la vida es buena sin ella. Todavía puede ser noticia sin ella.