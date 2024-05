Chael Sonnen: Ilia Topuria tiene toda la razón

El ex retador al título de la UFC, Chael Sonnen, no ve nada malo en el enfoque que Ilia Topuria está tomando con respecto a una posible próxima pelea contra Max Holloway.

Después de algunas celebraciones notables y una gira de medios de comunicación en su país natal, España, las conversaciones sobre la memorable coronación de Topuria en el UFC 298 en Anaheim el pasado mes de febrero han cambiado rápidamente de enfoque.

La atención se centra ahora en la primera defensa del título de «El Matador», que se espera para finales de este año. El oponente, sin embargo, aún no se ha determinado oficialmente, y muchos están acusando al campeón de tratar de evitar un posible retador en la forma de Holloway.

«Blessed», ex campeón de las 145 libras y máximo aspirante durante mucho tiempo, parecía reclamar otra oportunidad de recuperar la corona del peso pluma cuando noqueó a Justin Gaethje en el peso ligero para ganar el simbólico cinturón de la BMF.

En lugar de aceptar ese combate directamente, Topuria ha insistido en que el recién adquirido título de Holloway también esté en juego la noche de la pelea, incluso amenazando con recurrir a Alexander Volkanovski o Brian Ortega si su demanda no se cumple.

Esta postura ha provocado considerables críticas de algunos aficionados, expertos y del propio luchador hawaiano, pero Topuria tiene al menos un destacado partidario…

► Sonnen: Topuria «completamente en lo cierto» al insistir en que Holloway se juegue el título BMF

En un video recientemente subido a su canal de YouTube, Sonnen evaluó el estado actual de la imagen del título de peso pluma y el continuo ir y venir entre Topuria y Holloway.

Mientras que los gustos de Daniel Cormier y Volkanovski han criticado la estrategia del georgiano español cuando se trata de su primera defensa del título de 145 libras, «The Bad Guy» está totalmente de su lado.

«¡Ilia Topuria tiene 100 por ciento de razón! Tiene razón!» Sonnen dijo. «Esto es lo que está pasando. Topuria le está diciendo a Holloway, ‘En primer lugar, no obtienes crédito a los 45 por algo que hiciste a los 55’. Y tiene razón. Topuria está diciendo: «Sin embargo, a falta de que vayas al 55 y tengas ese nivel de éxito, reconozco que eras el tipo aquí en el 45…». Pero es la división de 145 libras»

«Si vienes, voy a poner el cinturón, pero tengo un poco más de interés en el tipo que ganó una pelea igual de grande, que por cierto pasó a ser un evento principal, llamado Brian Ortega. Usted ganó un evento no principal en una categoría de peso diferente. Lo honraré, aunque podría hacerlo con Ortega, porque Ortega no tiene nada que ofrecerme, pero tú sí, que es el cinturón BMF’. Topuria tiene toda la razón.

«Antes de que alguno de ustedes, listillos, piense que tiene que informarme de que así no se hacen las cosas y que recibirá una llamada… Lo sé. Pero, mientras tanto, cualquiera que tenga respeto por sí mismo y por su propia carrera va a hacer cualquier intento que pueda para influir en esa llamada telefónica cuando llegue», continuó Sonnen. «(Eso) es todo lo que Topuria está haciendo, ¡y tiene razón! …

«En nuestro deporte, cualquier cosa que tengas en todo momento (está en juego)…. Antes de que pongas los ojos en blanco y digas, ‘Chael, todo lo que has hecho es decir lo obvio’, he dicho lo obvio porque eso es lo que te estás perdiendo. Esto es lo que Ilia Topuria te ha dicho ya tres veces y no has oído«.

Topuria reafirmó recientemente su deseo de conseguir el título de la BMF y prometió ser la primera persona en noquear a Holloway. También refutó una reciente afirmación hecha por Joe Rogan sobre una posible revancha UFC 305 con Alexander Volkanovski en Perth.