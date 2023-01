Chael Sonnen explica le irritaba de Sean O’Malley

La ex estrella de UFC Chael Sonnen ha recordado una narrativa común que lo frustraba cuando se trataba de la percepción del ascenso de peso gallo de Sean O’Malley .

Actualmente, O’Malley se encuentra como el 135 libras mejor clasificado en el UFC. Obtuvo esa distinción al desbancar al ex campeón Petr Yan en el UFC 280 en octubre pasado. Después de un asunto cerrado y entretenido de tres asaltos, “Sugar” cayó en el lado derecho de una decisión dividida.

Con eso, O’Malley parece haber hecho lo suficiente para reclamar una oportunidad por el título, probablemente contra el vencedor del esperado choque por el campeonato entre Aljamain Sterling y Henry Cejudo este año. Pero aunque ahora está firmemente en la discusión en la parte superior de la división, no siempre fue así.

Durante un tiempo, O’Malley recibió críticas por lo que algunos fanáticos consideraron un calendario de peleas diseñado para que él extendiera su racha de victorias, y algunos incluso acusaron al nativo de Montana de evitar a los oponentes clasificados. Según Sonnen, quienes creían en esa narrativa estaban equivocados.

Durante un video subido a su canal de YouTube , el ex retador al título de peso mediano y semipesado de la UFC, Sonnen, habló sobre el rápido ascenso a la fama de O’Malley y, quizás, un aumento comparativamente lento en la escala de peso gallo.

“The American Gangster” comenzó señalando un concepto erróneo de muchos con respecto a las clasificaciones. Sonnen insistió en que más que el número al lado del nombre de un peleador, la ubicación de su tarjeta es más indicativa de su posición en el orden jerárquico.

“Escucharé la opinión de sus muchachos sobre quiénes son los 10 mejores. Ni siquiera tu opinión, podría acudir a un experto que pague por hacerlo. El 100% del tiempo, es un concurso de popularidad. Sean tenía la ubicación en el cartel, tenía la atención. Los muchachos clasificados más arriba que él, están aquí abajo (gestos bajos).

“Esta es una falla que todo luchador comete y seguirá cometiendo. La clasificación, creen, es más importante que la ubicación. No hay nada más importante que tu ubicación… Sean tenía la ubicación, no tenía el ranking”.

Con eso en mente, Sonnen notó la irritación que sintió cuando vio a O’Malley acusado de evitar a los oponentes de alto rango. En su mente, ellos tenían la responsabilidad de impulsar una reunión en la jaula con “Sugar”.

“Me irritó sobre Sean, porque la gente decía, había una narrativa, ‘Él no está peleando contra los mejores’. Bueno, él estaba tratando de hacerlo, ¿por qué no estaban tratando de pelear con él?. Él es el co-estelar del evento, él es el que está en el cartel, él es el que recibe las preguntas de la prensa. ¿Por qué no estás tratando de pelear con él? no entiendo eso“.

“‘Sugar’ Sean estaba teniendo dificultades para conseguir una pelea con un tipo de primer nivel, pero lo quería, lo estaba pidiendo”, continuó Sonnen. “Estaba dejando en claro que quería escalar. La oportunidad se presenta (contra) el contendiente número uno; él lo toma y toma el ranking número uno”.