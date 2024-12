Chael Sonnen está a favor del paso de Robert Whittaker al peso semicompleto

El ex campeón de peso mediano de UFC, Robert Whittaker, está considerando pasar al peso semicompleto, algo que a Chael Sonnen le encantaría ver.

Sonnen puede hablar por experiencia, ya que peleó por los títulos de peso mediano y semicompleto de UFC, nada menos que en peleas consecutivas.

Con la carrera de Whittaker en un lugar interesante, a Sonnen le encantaría ver al ex campeón subir a 205 libras porque cree que hay ventajas y regresar a 170 libras donde comenzó su carrera en UFC no es una opción.

“Alentémoslo. Estoy totalmente a favor de esa idea y no sé exactamente qué sucedería. Solo sé que nunca he visto a Robert Whittaker renunciar. Y también sé otra cosa: la vieja expresión ‘el tiempo nos atrapa a todos’ no es lo que está sucediendo con Whittaker”.

Si bien Sonnen reconoce que Whittaker, de 34 años, se está acercando al final de su carrera, no cree que sea una preocupación importante por el momento. Sonnen atribuye la reciente derrota de Whittaker ante Khamzat Chimaev en UFC 308 al simple hecho de haber sido alcanzado por un oponente duro e invicto.

Con la edad, la velocidad y el tiempo de reacción disminuyen. Sonnen cree que, a medida que se acerquen esos días, Whittaker puede aprovechar el hecho de que sigue siendo un luchador rápido para enfrentarse a luchadores más grandes.

“Una gran manera de disimularlo es subir de peso, porque esos tipos son más lentos. Siempre ha existido la idea errónea de que el tamaño es mejor. No importa cuántas veces se le muestre a la audiencia que el tamaño es un detractor. Se le mostró al mundo el sábado en ( Tyson) Fury vs. (Oleksandr) Usyk . Todo el mundo lo vio. No existe tal cosa como una ventaja de alcance, una ventaja de altura o una ventaja de tamaño.

“La palabra ventaja simplemente significa más. En el mundo de las peleas, cuando dicen que tiene una ventaja de alcance, han usado la palabra equivocada. Han usado la palabra equivocada de la historia del tiempo, pero es gente reprogramada. Simplemente significa que tiene más alcance. Ventaja de altura, simplemente significa que tiene más altura, pero estadísticamente hablando, no me van a mostrar un momento en el que eso realmente haya sido una ventaja”.

Teniendo en cuenta el estancamiento en la cima de la división de peso mediano, el camino más corto hacia un título de la UFC puede ser en la división de peso semipesado. Sonnen cree que el panorama del título es muy complicado en este momento, y Whittaker no acepta el lado del entretenimiento del negocio como para saltarse la fila.

A pesar de creer que Whittaker todavía posee las habilidades para capturar el oro en la división, Sonnen piensa que su mejor movimiento es cambiar de categoría de peso.

“Me encanta la idea de que llegue a las 205 libras”, dijo Sonnen. “… Robert Whittaker vs. Anthony Smith es muy interesante para mí… De entrada, puedo ver combates importantes para Robert Whittaker en las 205 libras, ¿y sabes lo que no puedo hacer? Sería un gran atractivo, y no le faltaría el respeto a Robert Whittaker, pero no tengo un combate que me llame la atención en las 185 libras.

“Robert Whittaker vs. Khalil Rountree es un evento principal en este momento. Me gusta la idea de 205 libras”.