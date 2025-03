El ex retador al título mundial en UFC y convertido en analista, Chael Sonnen, cree que el ex excampeón de dos divisiones de peso, Alex Pereira, está cometiendo un error.

A principios de este mes, Pereira perdió su título semicompleto ante Magomed Ankalaev en el evento principal del UFC 313. Antes del evento, toda la conversación en torno a Pereira se centró en la posibilidad de que «Poatan» subiera al peso pesado en busca de un tercer título de la UFC.

Antes del evento, la conversación en torno a Pereira se centró en la posibilidad de que «Poatan» subiera al peso pesado para buscar un tercer título de la UFC, pero después de la derrota, todos los indicios apuntan a una revancha inmediata entre él y Ankalaev a finales de este año. Y Sonnen cree que no es una buena idea.

«Soy un gran fan de Alex Pereira, tanto a nivel personal como por su trabajo dentro de la jaula», dijo Sonnen a Submission Radio. «Tengo que decirles, no hay nada dentro de esa primera pelea, ya sea enfermedad, lesión, o una combinación de ambos, no había nada acerca de esa primera pelea que llevaría a un analista razonable a creer que va a tener un resultado diferente en la segunda pelea ….

Para Pereira, la revancha no se trata sólo de recuperar la derrota, sino también de enmendar el error. Recientemente, Poatan reveló que tuvo algunos problemas antes de la pelea y que pensó en retirarse del evento antes de seguir adelante.

Parece que Pereira cree que tendrá más éxito y dará una mejor imagen con una mejor preparación para su revancha. Pero para Sonnen, los árboles no dejan ver el bosque. La mayor oportunidad para Pereira no está en Ankalaev, sino en el peso pesado.

«Creo que es una sorpresa y creo que es un riesgo», dijo Sonnen sobre la revancha. «La forma en que llevamos a Pereira a las 205 libras es contraria a lo que la gente recuerda. La mente de la gente les ha jugado una mala pasada. La gente cree que Pereira llegó a 205 porque limpió 185. Eso no es exacto»

«Eso no es exacto. Fue derrotado. Y cuando fue derrotado en 185, ya no tiene el cinturón, ya no tiene que seguir siendo el jefe de la división. Él es libre como cualquier otro para ir a donde quiera.

Se espera que Pereira y Ankalaev se vuelvan a ver las caras este mismo año, y ambos sugieren que agosto es un buen momento para su segundo combate.