Chael Sonnen elogia al «gangster» Alex Pereira

Chael Sonnen se ha pronunciado sobre los recientes rumores acerca de la vuelta de Alex Pereira para aparecer en el UFC 301.

«Poatan» encabezará el UFC 300 frente a Jamahal Hill. Si el campeón del peso semicompleto de la UFC consigue superar a «Sweet Dreams» sin sufrir demasiados daños, podría ser cabeza de cartel también en UFC 301.

Eso es según el ex luchador convertido en analista Josh Thomson, quien afirmó recientemente que el brasileño tiene una cláusula en su contrato con respecto a la estipulación.

Chael Sonnen, en un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, señaló que Pereira iba a encabezar el UFC 301 en un principio. Sin embargo, un cambio de planes hizo que su pelea con Hill se adelantara al UFC 300.

«Cuando te enteras de que le necesitas en el 300, tienes que volver a verle y decirle: ‘Oye, tío, tenemos que sacarte del 301 y te necesitamos en el 300′«, explicó Sonnen. «Y él dice: ‘Esperen un minuto, haré esto de los 300 por ustedes, pero si estoy bien, tienen que dejarme ir a los 301, vamos por favor, es tan importante para mí pelear en mi ciudad natal’«.

► ‘No me creo eso’ – Sonnen duda de la legitimidad de la supuesta cláusula contractual de Pereira

Durante el mismo video, Sonnen planteó la hipótesis de cómo podría haber sido la discusión entre «Poatan» y la UFC.

«Sería algo en esa línea», dijo Sonnen. «No sería una cuestión de, ‘Hey Alex, tenemos una pelea para ti en 300.’ … Y él dice: ‘Muy bien, ¿sabes qué? Voy a hacer Jamahal, voy a volar, voy a ser de pago por evento, la mayor parte del año, tengo la participación como campeón, es mi mayor día de pago que he tenido, pero hombre, tienes que enviarme, tienes que dejarme hacer 301′. No me importa quién sea el oponente’… No me creo eso«.

Sonnen cuestionó que la promoción necesitara tanto el combate para UFC 300 como para llegar a tal acuerdo. Sin embargo, si es cierto, «The Bad Guy» elogió a Pereira por hacer un movimiento «gángster».

«Ahora sólo estoy haciendo estas preguntas, no para ir en contra del informe, estoy haciendo estas preguntas porque si eso sucedió, tenemos que saber. Sería una de las maniobras de gánster más malvadas de las que he oído hablar».

El famoso «trash-talker» continuó explicando cómo eso diferenciaría a Pereira del resto del pelotón, teniendo en cuenta que muchos luchadores no son partidarios de un nivel de actividad tan alto.