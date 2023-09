Chael Sonnen ha expresado una considerable cantidad de confusión por los recientes comentarios de Joe Rogan sobre cómo Conor McGregor puede ser justo si y cuando regrese a la lucha.

La última vez que «The Notorious» se subió al octágono fue cuando él y Dustin Poirier se enfrentaron en un combate de trilogía que encabezó el UFC 264. Esa pelea terminó después del primer asalto cuando McGregor sufrió una lesión en la rodilla. Esa pelea terminó después de la primera ronda cuando McGregor sufrió una lesión en la pierna, y a pesar de su reciente papel como entrenador en la temporada 31 de The Ultimate Fighter el ex campeón de dos divisiones todavía no parece haber tomado ninguna medida real para acelerar su regreso a la jaula.

Rogan recientemente fue noticia por su sugerencia de que si alguien era capaz de lograr un regreso después de esa lesión sería McGregor, y Sonnen pareció tomar en serio esa declaración en un video publicado en su canal de YouTube.

«Esa fue una declaración muy desconcertante por parte de Joe«, dijo Sonnen. «Hasta el punto de que lo releí y releí y todavía – mientras hablo con ustedes – pienso que fue [escrito] mal, no creo que Joe lo hubiera dicho. ‘Si alguien puede hacerlo, es él’. No creo que lo dijera. Para decir algo así, tendrías que tener un historial de hacer algo así».

► Chael Sonnen explica su escepticismo sobre un regreso de Conor McGregor

El tremendo éxito de McGregor en el Octágono lo convirtió en la estrella más grande en la historia de la UFC, pero Sonnen argumenta que nada de lo que el irlandés ha logrado en su carrera indica que sea capaz de recuperarse después de una lesión importante y lo que ahora se ha convertido en un despido de más de dos años.

«Te daré un gran ejemplo: Randy Couture regresó de su retiro. Pero la primera vez que regresó, lo hizo para ganar un campeonato del mundo. Así que cuando se toma un descanso y vuelve de nuevo y gana otro campeonato, la tercera vez es cuando la gente dice: ‘Bueno, ya sabes, tiene 47 años, pero si alguien puede hacerlo es Randy Couture’. Eso sería cierto… ¿Por qué iba a ser Conor McGregor? ¿Qué parte de lo que ves dentro de Conor McGregor te lleva a creer que puede darle la vuelta al guión?».

► Conor McGregor: La superestrella de UFC

En su meteórico ascenso al estrellato en la UFC, McGregor ganó los títulos de peso pluma y peso ligero, además de participar en su épica serie de dos combates con Nate Diaz. Esos cuatro combates tuvieron lugar en menos de un año, pero desde su combate de boxeo de 2017 con Floyd Mayweather, el excampeón de la UFC solo ha competido en cuatro ocasiones.

Independientemente de lo bien que pueda rendir realmente en la jaula, si finalmente se anuncia una fecha de regreso y un oponente para McGregor, la noticia dominará inmediatamente los titulares de las MMA.

El irlandés todavía parece estar insinuando un regreso en diciembre, pero dado que todavía no ha vuelto a entrar en el grupo de pruebas de la USADA, parece mucho más probable que los aficionados tengan que esperar hasta al menos el próximo año para verlo luchar de nuevo.