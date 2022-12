Chael Sonnen: "Demetrious Johnson es uno de los tres GOAT de MMA"

The Lord of Darkness

Al hacer una lista de los mejores artistas marciales mixtos de todos los tiempos, Demetrious Johnson debería estar cerca de la cima. Para muchos, es el ‘Mas Grande de Todos los Tiempos’ indiscutible número uno de las MMA.

Compitiendo al más alto nivel posible durante más de una década, ‘Mighty Mouse’ ha ganado múltiples campeonatos en algunas de las organizaciones de deportes de combate más grandes del mundo, incluido ONE Championship, donde actualmente reina como el campeón mundial indiscutible de peso mosca.

El ex retador al título en tres ocasiones Chael Sonnen compartió su lista de grandes de MMA durante un episodio reciente de su programa Beyond the Fight en YouTube. Si bien Sonnen se apresuró a enumerar algunos grandes innegables como Georges St-Pierre y Khabib Nurmagomedov, señaló que Johnson no solo merece figurar junto a esos nombres, sino que es el único que sigue compitiendo en un nivel de élite.

“Tienes algunos GOAT por ahí. Tienes a Georges St. Pierre, que es mío. Khabib [Nurmagomedov] es muchos de los tuyos. Demetrious Johnson es para la mayoría de la gente. Entre todos esos GOAT, solo uno de ellos está compitiendo, y [ONE] lo tiene”.

‘Mighty Mouse’ buscará continuar su carrera innegablemente legendaria al encabezar el debut de ONE Championship en suelo estadounidense el 5 de mayo. ‘DJ’ defenderá su título mundial de peso mosca contra el hombre al que se lo quitó, Adriano Moraes, en una trilogía muy esperada . combate.