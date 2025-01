El ex retador al título de la UFC Chael Sonnen no cree que Khabib Nurmagomedov dijera nada atroz al describir el dominio de su región sobre el resto del mundo en las artes marciales mixtas.

El tema de la superioridad daguestaní en las artes marciales mixtas ha salido a la superficie antes de la defensa del título de peso ligero de Bellator por parte de Usman Nurmagomedov a finales de este mes. El primo de Khabib pondrá su oro en juego en los Emiratos Árabes Unidos, como cabeza de cartel de la Champions Series de la PFL: Road to Dubai frente a Paul Hughes.

El tema de la superioridad daguestaní en las artes marciales mixtas ha salido a la superficie antes de la defensa del título de peso ligero de Bellator por parte de Usman Nurmagomedov a finales de este mes. El primo de Khabib pondrá su oro en juego en los Emiratos Árabes Unidos, como cabeza de cartel de la Champions Series de la PFL: Road to Dubai frente a Paul Hughes.

Con el retador procedente de Irlanda, se han hecho comparaciones con el enfrentamiento de mala sangre de «The Eagle» con Conor McGregor en 2018. Y cuando se trata de que Daguestán e Irlanda choquen, Khabib no cree que haya debate sobre qué región está al frente.

De hecho, mientras esbozaba eso en las redes sociales, el excampeón de la UFC fue un paso más allá y expresó su confianza en que un equipo de Daguestán supere a una escuadra de todo el mundo en MMA amateur.

Durante un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, Sonnen descartó cualquier sugerencia de que las declaraciones de Khabib no fueran acertadas.

«En el pueblo en el que vive Khabib, hay 2.000 personas, había siete campeones olímpicos. Siete de ellos tienen medallas de oro olímpicas. Eso es una locura», dijo Sonnen. »2,000, esa es la cantidad de gente que tenía en mi escuela secundaria. El punto de Khabib de presumir de Daguestán, per cápita frente a cualquier lugar de la Tierra, puede que no te guste, puede que te ofenda, pero no hay manera de decir que está equivocado.»

Mientras Usman espera demostrar que su pariente está en lo cierto la noche de la pelea del 15 de enero, cuando «The Eagle» estará en su esquina, Hughes ha prometido enfadar al contingente daguestaní antes de lanzar un comentario del tipo «te lo dije» a Khabib.