El ex peleador de la UFC Chael Sonnen no está comprando el aparente entusiasmo sobre un regreso a la competencia activa para Amanda Nunes.

Nunes dejó sus dos títulos y guantes en el octágono tras una exitosa defensa del peso gallo contra Irene Aldana en 2023. Su enfrentamiento en el UFC 289 en Canadá se produjo con poca antelación tras la retirada por lesión de Julianna Peña.

Cerca de la jaula estaba «La Zorra Venezolana», que esperaba organizar una trilogía de peleas con la «Leona». En su lugar, la brasileña anunció por sorpresa su retirada.

Pero eso se puso en duda después de que Nunes cuestionara la decisión de Kayla Harrison de no llamarla tras un exitoso debut en el octágono en UFC 300. Desde entonces, los rumores de un regreso no han hecho más que intensificarse.

Más recientemente, Nunes sugirió que su regreso está en el aire mientras asistía a la conferencia de prensa del UFC 316, en la que la actual campeona de peso gallo femenil de UFC, Julianna Peña, y Harrison, su próxima rival, se enzarzaron.

Durante un vídeo recientemente subido a su canal de YouTube, Sonnen abordó el probable regreso, afirmando que cualquier entusiasmo en la base de fans no es genuino.

«Es muy educado pretender que quieres que Amanda Nunes regrese, es muy educado, pero no estoy realmente seguro de por qué lo estás haciendo», dijo Sonnen.

«No te emocionaste cuando ella estuvo aquí la primera vez. No viniste, no compraste una camiseta, no quisiste ver el programa porque, no quisiste comprar el pago por evento porque, y ahora estás fingiendo que quieres que vuelva.

«Ella es la más grande de todos los tiempos… un ser humano muy, muy agradable además de eso», continuó Sonnen. «No es un comentario sobre eso. No quieres verla pelear, y nunca lo hiciste. Así que lucho con esta nueva curiosidad de ‘¿volverá?».