Chael Sonnen confía en que Conor McGregor llegará a UFC 303

Chael Sonnen confía en que Conor McGregor peleará en UFC 303, pero si no lo hace, tiene otra opción para Michael Chandler.

McGregor se disculpó por la cancelación de la conferencia de prensa previa a la pelea de UFC 303 con Chandler, que estaba programada para el lunes en el 3Arena de Dublín. La cancelación tardía ha generado especulaciones de que podría haber algo malo con McGregor, a pesar de que “The Notorious” aseguró que regresará el 29 de junio.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) nunca se ha retirado de una pelea programada, por lo que Sonnen no tiene dudas de que peleará contra Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC).

«Un hombre vivirá su vida según un código, y ese código puede no estar en línea con las políticas sociales estándar o incluso con las leyes, pero se adherirá a ese código a toda costa. Uno de los códigos de Conor es que el espectáculo debe continuar. Cuando lo partieron por la mitad en su última pelea y Joe dijo: «No entrevisto a muchachos lesionados, tenemos que llevarte a una camilla», Conor lo llamó y lo tiró a la lona. Joe se sentó a hacer esa entrevista, ¿por qué? Porque todavía tenemos que desvanecernos a negro y pasar los créditos, y el espectáculo debe continuar.

“Resultó que estaba con Conor McGregor cuando José Aldo se retiró y Chad Mendes quedó atrapado. Estamos en el campus de ESPN haciendo algunos medios. Estuve allí cuando Conor tomó la llamada y no podría haberme importado menos el cambio de oponente porque el espectáculo debe continuar. Simplemente no creo que con un mes de antelación, ya sea por enfermedad, lesión o cualquier otra excusa, Conor vaya a ser el indicado. Cambiaría el código al que él, como ser humano, debe adherirse firmemente”.

Si por alguna razón McGregor no pelea en UFC 303, Sonnen sugiere que Chandler desafíe a Max Holloway (26-7 MMA, 22-7 UFC) por el título de BMF. El CEO de UFC, Dana White, reveló el sábado pasado que se está trabajando en la próxima pelea por el título de BMF , pero no mencionó ningún detalle.

“Pero les diré una cosa: esta pelea no se pospondrá. O pelean el día 29 o seguimos adelante. Ah, y por cierto, el espectáculo todavía se realizará. Creo que Conor estará junto a Michael Chandler, tengo mucha confianza en decírselo. Sin embargo, si no es así, Michael Chandler vs. Max Holloway por la BMF es la pelea a reservar”.