Chael Sonnen comparte consejos para Jorge Masvidal

Chael Sonnen está ofreciendo algunos consejos a Jorge Masvidal mientras busca romper su mala racha y regresar a la columna de victorias en 2023.

Sonnen subió un video a su canal de YouTube donde habló sobre el estado actual de Masvidal en la división de peso welter de UFC. Ofreció consejos increíbles sobre cómo el poseedor del título ‘BMF’ debería abordar las negociaciones para su próxima pelea.

«Me parece que Masvidal está poniendo muchos huevos en la canasta de Kamaru Usman no aparece en marzo, él interviene. Tres piezas y un refresco es respondido. Es un riesgo, es un tiro exterior».

El ex retador al título de peso mediano de UFC cree que ‘Gamebred’ puede apuntar a una pelea con Leon Edwards sin importar si es una pelea por el título o no. Mencionó que si Masvidal dijera públicamente que Edwards es su próximo oponente, podría poner las ruedas en movimiento.

«Salir diciéndole al mundo: ‘No me llamen. No me pidan que pelee con nadie. Mi próxima pelea será con Leon… Tiene a Kamaru {Usman} en marzo, así que probablemente no lo vea». hasta julio después de que le patearan el trasero. De repente, la gente se verá un poco diferente. Esa sería una opción, pero esa es la forma de abordar la situación de León«.

Chael Sonnen planteó un punto válido en el sentido de que Masvidal podría pelear con ‘Rocky’ si continúa apuntándolo. Dijo que su historia bien documentada facilitaría que UFC vendiera la pelea