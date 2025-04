Chael Sonnen comparte consejo para Alex Pereira

Chael Sonnen cree que es una mala idea que Alex Pereira revanche inmediatamente a Magomed Ankalaev .

Pereira (12-3 MMA, 9-2 UFC) perdió su título de peso semipesado ante Ankalaev (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC) por decisión unánime en el evento principal de UFC 313 a principios de este mes en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Todo apunta a que Pereira tendrá la oportunidad de vengar su derrota ante Ankalaev, pero Sonnen le advierte que no lo haga. «Poatan» bloqueó los 12 derribos de Ankalaev, pero fue superado en golpes y controlado en la pelea. Sonnen cree que es probable que la revancha siga el mismo camino.

“Soy un gran fan de Alex Pereira, a nivel personal, pero también de su trabajo dentro de la jaula. Tengo que decirles que no hay nada en esa primera pelea, ya sea enfermedad, lesión o una combinación de ambas, no hubo nada en esa primera pelea que llevara a un analista razonable a creer que iba a tener un resultado diferente en la segunda pelea. … Esa primera pelea fue 4-1. Fue cuatro asaltos a uno. Realmente no fue demasiado competitiva. Pereira hizo algunas cosas muy bien, como detener los derribos. No sabíamos que tenía esta habilidad. Fue un ritmo bastante lento y no se hizo mucho.

Solo sugiero que no vimos nada que nos hiciera pensar que, incluso con un ritmo lento, incluso en una noche de acción reducida o sin ella, no hay nada que nos haga creer que los asaltos 6, 7, 8, 9 y 10 serán diferentes. Sea lo que sea que Pereira aprendió en esa experiencia laboral, ¿por qué no creer que Ankalaev aprendió lo mismo? Sea lo que sea que Pereira aprendió para hacerlo mejor la próxima vez, ¿por qué no creerle también a Ankalaev? Ankalaev fue quien tuvo sus derribos bloqueados. Así que, en teoría, él es quien habría sentido y sabido dónde estaban los ajustes para derribar al grandullón. Y una vez que lo tenga en el suelo, no creo que los jueces lo vean así.