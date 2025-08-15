El analista de MMA Chael Sonnen ha opinado sobre las diferencias de golpeo entre Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev.

Mañana por la noche, Dricus du Plessis defenderá su campeonato de peso mediano de la UFC contra Khamzat Chimaev. Lo hará en el evento principal de UFC 319, y lo hará con mucha gente dudando de su capacidad para lograr el objetivo. Por supuesto, esto no es nada nuevo para DDP en su carrera en la UFC.

Siempre ha sido capaz de dar la vuelta a la tortilla y dar la sorpresa, o al menos, lo que la afición consideraría una sorpresa. Por desgracia, Dricus du Plessis es mucho más talentoso de lo que muchos creen, especialmente en el golpeo.

Hablando de eso, Chael Sonnen opinó recientemente sobre cómo podrían resultar los intercambios de golpeo entre Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev el sábado.

► Opinión de Chael Sonnen sobre Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev

“En la historia del golpeo de Chimaev, hubo un momento —un golpe— conectado por Gilbert Burns. El golpe entró, y Chimaev cayó de rodillas. Se levantó de inmediato. Ganó la pelea de pie, que fue un clásico instantáneo, colosalmente dura y reñida. Y contra Kamaru Usman —quien se maneja bien en todas partes, e incluso estuvo en conversaciones para boxear contra Canelo— Chimaev ganó la pelea de pie. Ese golpe de Gilbert ha hecho pensar a la gente que no puede golpear, pero eso no es lo que demuestra el historial”.

Dricus tiene mucha más comprensión y experiencia si lo comparamos con boxeo puro o kickboxing. ¿Cuál se desempeñaría mejor en ese entorno? Dricus. ¿Pero eso significa que puede vencer a Chimaev en un intercambio de golpes de MMA? Muy diferente. Chimaev es feo, como un luchador callejero. Te golpea solo para entrar y hacer clinch, lo cual sería una falta en boxeo, pero en MMA funciona. Sigue conectando golpes, sigue lanzando mucho, todavía tienen potencia y siguen apuntando directo a la cara.

No pregunto si simplemente boxean de pie. Estoy preguntando si están de pie en una pelea de MMA. ¿Estás seguro de que Dricus es mejor? Esa es la pregunta.