Chael Sonnen analiza al «aburrido» Khamzat Chimaev

El analista de MMA Chael Sonnen opinó sobre quienes sugieren que el enfoque de Khamzat Chimaev en UFC 319 fue aburrido.

En el evento principal de UFC 319, Khamzat Chimaev dominó y derrotó a Dricus du Plessis. ‘Borz’ usó su superioridad en la lucha para abrumar completamente a du Plessis de principio a fin, y con ello, se ganó el derecho a proclamarse campeón de peso mediano de UFC.

Por supuesto, siempre habrá quienes intenten restarle valor a los logros de Khamzat Chimaev. Algunos incluso han dicho que su estilo les pareció bastante aburrido, lo cual, en sí mismo, suena extraño. Chael Sonnen opinó recientemente sobre esta idea.

► La opinión de Chael Sonnen sobre las acusaciones de «aburrimiento» contra Khamzat Chimaev

“El aburrido de esa pelea fue Chimaev, y el culpable fue Chimaev, seguido del árbitro. Sé lo que están pensando: ‘Bueno, vale. Sí, supongo que Dricus es el tercer culpable’. No. Búsquenme un artículo. Nunca lo encontrarán. Nunca encontrarán un artículo. Dricus ni siquiera ha sido mencionado, a pesar de haber estado allí el mismo tiempo. Ni siquiera lo mencionan. La culpa es de Chimaev. Y luego la culpa es del árbitro”.

Desde los inicios de este deporte, si hay un combate aburrido, solo el ganador lo gana. Es decir, esto es muy consistente. Tuve un compañero, Matt Lin, que luchó y venció a Phil Baroni, y a Matt lo etiquetaron de aburrido y lo sacaron de la televisión. Es un pesado. Y Phil Baroni, que estaba en la misma pelea, pero no le iba tan bien, por eso perdió, fue etiquetado como uno de los más emocionantes del deporte. Dos tipos en la misma pelea: uno aburrido, el otro emocionante. Uno simplemente se pregunta cómo es posible.

Me pregunto qué fue tan malo. En muchos sentidos, pelea como pelea Islam y como pelea Khabib. Son cumplidos. Matt Brown dijo, con todo respeto, que pelea mucho como Georges, quien fue el mayor atractivo de todos los PPV, lo que significa que a la gente le gustó su forma de pelear. Entonces, ¿cuál fue exactamente el problema?

¿El ground and pound no fue lo suficientemente brutal? ¿No fue lo suficientemente cruel? ¿Necesitabas ver a Dricus lesionado, no solo dominado? ¿No fue suficiente con dominarlo? No hay una respuesta incorrecta, y no intento engañarte ahora. Solo intento tener un diálogo abierto sobre si vamos a cambiar una regla para que eso no vuelva a suceder, ¿qué regla cambiaríamos?