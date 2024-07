La leyenda de la UFC, Chael Sonnen, ha instado al ex bicampeón de Glory Kickboxing, Artem Vakhitov, a repensar la forma en que está abordando actualmente su persecución de Alex Pereira en las artes marciales mixtas.

Pereira, vigente campeón del semicompleto en la principal promoción de MMA, está empezando a encontrarse en el extremo opuesto de una narrativa que llevó hasta la cima en la UFC tras su debut promocional en 2021.

«Poatan» llegó con el bombo ya alrededor de su nombre debido a su historia con el entonces titular del peso medio Israel Adesanya, a quien venció dos veces en el ring de kickboxing. El brasileño aprovechó esa historia para ascender al cinturón más rápido de lo habitual, arrebatándoselo en última instancia a «The Last Stylebender» antes de volver a dejarlo caer inmediatamente y dedicarse a otras cosas una división más arriba.

Ahora, tras consolidar su corona de las 205 libras y mejorar su legado en las MMA, ha surgido una figura del pasado de Pereira.

En su última pelea de kickboxing, el ex campeón de los dos pesos de Glory fue superado por Vakhitov meses después de su propia victoria por decisión ajustada sobre el ruso. Desde entonces, Vakhitov también se ha pasado a la jaula, y recientemente ha comenzado su búsqueda de una trilogía de deportes de combate con Pereira apuntando a sus habilidades.

Pero un hombre que sin duda cuenta con experiencia en el ámbito de las historias de MMA cree que el recién llegado está haciendo las cosas de manera equivocada…

► Sonnen dice a Vakhitov que «se una» a Pereira, no que le apunte a él

Durante un vídeo subido a su canal de YouTube, Sonnen reaccionó a la reciente guerra de palabras entre Vakhitov y Pereira, que reaccionó a los comentarios de su ex rival con una advertencia y algunos consejos sobre la necesidad de gestión.

Sonnen hizo la comparación obvia entre la transición de «Poatan» a las MMA y la posterior persecución de Adesanya. Pero en contraste con eso, «The Bad Guy» cree que sería prudente para Vakhitov alinearse con el campeón de peso semicompleto.

«Artem hizo una entrevista, y no puedo decirte que haya hecho nada malo«, dijo Sonnen. «Él viene sobre la MMA y tiene una victoria sobre Pereira. No puedo negar que esa historia funciona. … Sabemos que funciona, esa es la fórmula exacta que hizo Pereira cuando vino: ‘He vencido a Izzy, he vencido a su campeón. Ahora vengo a su deporte. Le gané aquí, ¿por qué no iba a ganarle también en éste?«. No quieres tener la salsa secreta para vencer a un tipo, y eso es todo lo que tienes, ‘Puedo eliminar a tu campeón’. No puede ser, porque aunque sea verdad, no puedes llegar a él.

«Siento que la mejor manera de hacerlo es unirse a él. Siento que en lugar de que Artem venga y haga lo que tiene más sentido para él, que es crear calor, crear una historia, ‘quiero llegar a Pereira, voy a empezar a llamar a Pereira de inmediato’. Créeme, lo entiendo… (pero) el kickboxing no tiene suficiente audiencia», continuó Sonnen. «Sólo estoy sugiriendo para ti que Artem venga diferente y que venga con Pereira. Estamos tomando el relevo», y se asocia con Pereira. ‘Nosotros los kickboxers, siempre hemos sido el deporte más duro’. … Creo que si sólo se asocia con Alex Pereira, podría ser un mejor enfoque’«.

Queda por ver si Vakhitov seguirá el consejo de Sonnen después de sus recientes idas y venidas con Pereira. Por el momento, sin embargo, el ruso se centrará en asegurar su camino al octágono para asegurarse de que compite bajo la misma bandera que «Poatan».