Chad Mendes explica decisión de retirarse

La corta carrera de Chad Mendes en el boxeo a puño limpio ha llegado a su fin. El ex retador al título de UFC anunció su retiro del mundo del boxeo sin guantes el sábado luego de su derrota por decisión dividida ante Eddie Alavarez en el evento coestelar de BKFC 41 en Broomfield, Colorado.

Esta aventura en el camino del boxeo sin guantes fue el último capítulo de Mendes en su carrera de lucha. Se retiró de las MMA a fines del 2018. Pero ahora parece que Mendes ha terminado por completo con los deportes de combate.

“He estado yendo y viniendo con esto. Obviamente me retiré de la UFC en 2018 y, sinceramente, estaba acabado. He estado poniendo mi corazón y mi alma en algunos negocios y simplemente pasando el tiempo de calidad familiar que amo hacer.

“No tenía ningún deseo (de pelear), pero surgió algo como esto, y obviamente la paga es realmente buena, y es algo nuevo, que me emocionó un poco, así que lo hice. Terminé después de ese primero, pero luego colgaron a alguien como este tipo (Álvarez) frente a mí, así que dije: ‘Está bien, haré uno más. Esta podría ser la pelea de retiro’”.

Mendes debutó en el boxeo a puño limpio en febrero de 2022 con un nocaut técnico sobre Joshuah Alvarez en BKFC: KnuckleMania 2. La pelea contra Eddie Alvarez fue la segunda y ahora última pelea de boxeo a puño limpio de Mendes. Al peleador de 37 años todavía le encanta pelear, pero tiene mayores prioridades fuera del ring.

“Simplemente ya no necesito estar haciendo esta m*erda. Es divertido, pero siento que en este momento solo estoy siendo egoísta. Tengo una familia sólida que me ama, y ​​tengo otras cosas en proceso en las que pongo mi corazón y mi alma para tener éxito. Pero hombre, esa fue una gran pelea”.