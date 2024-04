Chad Gable tras WWE RAW: «Este es mi verdadero yo»

Durante el episodio de WWE RAW del 22 de abril, Chad Gable juntó a Otis, Akira Tozawa y Maxxine Dupri en el cuadrilátero para reprenderles y avergonzarles por no haber tenido más éxito hasta el momento, empezando porque él no ha ganado el Campeonato Intercontinental, que es el objetivo que todos van a tener en adelante, ayudarlo a destronar a Sami Zayn. Cabe mencionarse que recientemente habláblamos de que The Creed Brothers podrían sumarse a él.

De momento, al término del programa, el líder de Alpha Academy dijo lo siguiente:

«¿Un par de semanas? No, has estado viendo un lado diferente de mí durante los últimos cuatro años, ¿qué tal eso? ¿De acuerdo? El lado que pensé que podría llevarme a algún lado en este lugar, podría llevarme hacia donde quiero estar. Bueno, ahora, todo lo que estás viendo es al verdadero Chad Gable. Solo tuve que reajustar un poco y volver a lo que mejor sé hacer. Así que ahora lo estás entendiendo, todos. Esto es lo que has estado esperando.

«Esto es lo que esos tres payasos también necesitan, alguien que les enseñe cómo hacer las cosas correctamente de una vez por todas. Mejor que presten atención, pero al final del día, estoy haciendo esto por ellos. Esto es lo que pidieron cuando se inscribieron en la Academia. Así que me van a ayudar a ganar mi Campeonato Intercontinental, y estarán felices de hacerlo. Lo haremos como un equipo. Será un gran momento. Será una gran celebración, y será gracias al verdadero Chad Gable».

This is THE REAL @WWEGable! What does this mean for the future of the Alpha Academy?#RAWTalk

▶️ @peacock pic.twitter.com/QIQGDBb9By

— WWE (@WWE) April 23, 2024