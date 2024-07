Los oscuros y misteriosos The Wyatt Sicks han tomado al ex Campeón de Parejas Chad Gable como su primera víctima en la WWE. El líder de la Alpha Academy se ha aliado con The Creed Brothers y los tres juntos atacaron no hace mucho a Bo Dallas. Sin embargo, solo fue una pequeña victoria y durante el Raw del 22 de julio él fue atacado por Uncle Howdy.

► Chad Gable de The Wyatt Sicks

¿Y qué pasará cuando tengan un combate? Por ello le preguntaron recientemente a Chad Gable en ABC 27:

«Sí, aquí me dieron la vuelta a la situación. Yo fui el que estuvo causando terror durante unos meses, y luego ellos aparecieron. Los Wyatt Sicks, como se les conoce, han estado cazándome por alguna razón que todavía estoy tratando de entender, así que ahora soy el objetivo de su destrucción. Así que lo que he hecho mientras tanto es usar mi inteligencia para reclutar a los Creed Brothers para que estén a mi lado. Son un par de talentos nuevos y jóvenes que son increíbles. Necesito tener apoyo porque hay seis de estos Wyatts, y son escalofriantes. Son monstruos. Tienen una chica con ellos que me persigue cada semana y me está poniendo nervioso. Así que tengo que encontrar la manera de lidiar con estos tipos, porque quién sabe lo que traerán cuando finalmente nos enfrentemos en el ring.»

¿Qué piensas de la historia de Chad Gable y The Wyatt Sicks?

