Chad Gable: «Siempre pido consejos a Finn Bálor»

Finn Bálor es una buena referencia, un modelo a seguir, para cualquier luchador que quiera alcanzar el máximo nivel en la lucha libre profesional. En NJPW, bajo el nombre de Prince Devitt, fue tres veces IWGP Junior Heavyweight Champion y seis veces IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion, además de ser el fundador del icónico Bullet Club. Tras su llegada a WWE, se convirtió en el primer Universal Champion, ganó múltiples títulos como el NXT Championship (dos veces) y el Intercontinental Championship (dos veces), y ha demostrado su versatilidad al destacar tanto en Raw como en SmackDown, incluyendo la formación de The Judgment Day.

► Alguien a quien pedir consejo

Así que no sorprende saber que es alguien a quien Chad Gable siempre pide consejo:

«No es mucho mayor que yo, pero viajo mucho con Finn Bálor. Es uno de mis mejores amigos en el mundo. Cualquier consejo o pedazo de sabiduría que suelta, lo ha estado haciendo por tanto tiempo… A veces puede soltar algo sin siquiera darse cuenta. Para alguien como yo, que no lleva tanto tiempo en esto, absorbo todo lo que dice. Habla de manera tan elocuente y reflexiva que he aprendido muchísimo de él. No ando pidiendo retroalimentación a todo el mundo; acepto comentarios de cualquiera, pero solo pido opiniones a unas pocas personas muy seleccionadas. Creo que si le preguntas a todo el mundo, solo estás buscando cumplidos. Si realmente quiero saber qué piensa alguien, tengo algunas personas a las que acudo, y Finn es una de ellas. Sé que me dará una respuesta directa. Si algo fue bueno, me lo hará saber a su manera, y es muy útil tener a alguien así, que te dice la verdad sin preocuparse demasiado por tus sentimientos», explica el también talentoso y exitoso luchador en The Jay Ferruggia Show.