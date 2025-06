Chad Gable satisfecho con su desempeño en Worlds Collide

Chad Gable luchó contra El Hijo del Vikingo por el Megacampeonato AAA en el evento Worlds Collide, que fue el primero que la WWE realizó con Lucha Libre AAA Worldwide, empresa que fue adquirida por la primera. El combate fue una de las mejores en el año, con ambos mostrando estar a la altura de la situación en un evento histórico como este.

► Chad Gable se sintió privilegiado de encabezar Worlds Collide

Chad Gable lo sabe, y les explicó a Sam Roberts y Megan Morant en el último Raw Recap por qué fue un privilegio trabajar bajo presión en Worlds Collide, añadiendo que era consciente de la responsabilidad que sentía debido a que tenía que causar buena impresión en el primer evento de la relación entre WWE y AAA, y se mostró satisfecho con su desempeño y el de todos los que participaron del mismo.

«Lo veo así: la presión a la que aludiste está ahí, la considero un privilegio. Algunos pueden derrumbarse bajo ella, yo la considero un privilegio y me motiva. No pido oportunidades que a veces me perjudiquen, pero creo que en lo que soy bueno es en aprovecharlas cuando se me presentan».

«Hicieron un trabajo que superó mis expectativas y ahora se habla mucho de eso, así que es genial. El evento ya estaba creado, lo logramos, pero ahora, además, hay mucho ruido. Como: ‘¿Viste el primero? ¡Espera al siguiente!’, y va a ser cada vez más grande».