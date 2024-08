Chad Gable revela una frustración en su carrera

Durante casi un año, Chad Gable tuvo la mira puesta en ganar el Campeonato Intercontinental WWE, después de desafiar a Gunther dos veces por el título y luego luchar contra Sami Zayn en varias ocasiones, incluyendo un cambio al bando rudo. Desafortunadamente para el ex líder de Alpha Academy, no pudo capturar el oro, aunque sí se hizo de un nuevo grupo al asociarse a The Creed Brothers y dejar atrás a Otis, Akira Tozawa y Maxxine Dupri.

► Chad Gable aún quiere el Campeonato Intercontinental WWE

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet en Insight, Chad Gable admitió que su búsqueda del Campeonato Intercontinental durante los últimos meses ayudó a su carrera, pero aún no está satisfecho de no haber podido obtener una victoria cuando más importaba.

«Siento que también estoy decepcionado por el hecho de que no pude ganar uno durante toda esa carrera, porque tampoco quiero darle a los fanáticos la impresión de que, bueno, él es genial, pero también es el tipo que no puede ganar el grande, donde sé que estoy y sé que puedo. Pero lo que esto está haciendo es que creo que para mí construir ese primer triunfo significa casi tanto como tal vez haya significado para cualquier otra persona. He estado tan cerca tantas veces, lo de Gunther, lo que hizo por mi carrera, lo que Gunther hizo por mi carrera no se puede exagerar… Así que nos queda una pieza del rompecabezas por completar, y estoy casi feliz de que no haya sucedido entonces, por lo que hicimos allí. No lo necesitaba. Yo no lo necesitaba».

Gable también declaró que cree que su carrera compitiendo por el Campeonato Intercontinental, así como su seria personalidad de villano, le han dado a la WWE la confianza de ser un luchador confiable y posiblemente llevarse un campeonato en el futuro cercano.