Chad Gable revela su Monte Rushmore de la lucha libre

El Monte Rushmore de la lucha libre es un término simbólico que los fanáticos y luchadores usan para referirse a los cuatro luchadores más importantes de la historia. Es una referencia al Monte Rushmore real, el monumento en Estados Unidos con los rostros de cuatro expresidentes emblemáticos.

► El Monte Rushmore de Chad Gable

Para cada uno es distinto, aunque siempre hay nombres habituales (Ric Flair, Hulk Hogan, The Rock, Steve Austin…), conozcamos los mejores de siempre para Chad Gable:

«Bret Hart estaría en la lista. Kenta Kobashi, uno de mis favoritos. En cuanto a peso crucero, Jushin Liger también estaría. Para mi cumpleaños número 13, recibí una máscara de Jushin Liger. Aún la tengo. Es una leyenda. Como siempre lo dejan fuera, voy a poner a Kurt Angle en la lista por todo lo que ha hecho».

► El apoyo en el vestidor de WWE

Chad también comenta acerca de cómo es el vestidor en estos momentos:

«Ese ha sido uno de los mayores desafíos que he superado en este negocio: aceptar que es una montaña rusa para casi todos, salvo unos pocos de la élite. Ahora, casi disfruto más estos momentos altos y el ascenso hacia ellos porque ya lo sé. ‘Estoy en uno ahora’. Es como cuando sabes que estás por hacer un gran entrenamiento. Sabes que será bueno incluso antes de empezarlo o mientras calientas. ‘Esto va a estar bien, lo puedo sentir’. He tratado de enseñarme a mí mismo a apreciarlos más de lo que lo habría hecho antes. Hace años, si estuviera en uno de esos momentos, me aferraría con todas mis fuerzas. ‘Tengo que mantener esto y aprovecharlo al máximo’. Haces tu mejor esfuerzo y lo llevas al límite, pero ahora es más como, ‘Estamos en uno de esos períodos. Esto va a ser increíble’. Lo sientes, lo vives.

Cuando llega la bajada, si es que sucede, tenemos tanta gente talentosa que tienes que decidir: ¿vas a ser un resentido o vas a estar feliz de haber tenido tu momento y también feliz por ese compañero de vestuario con el que hablas todos los días, que quiere más, que sabes que puede dar más, y que ahora está recibiendo su oportunidad? Todos somos así. En el vestuario, todos nos apoyamos mutuamente y sabemos lo talentoso que es nuestro grupo. Aceptar eso fue una parte fundamental para mantenerme estable, saludable y con longevidad en lo que hacemos.»