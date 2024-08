Chad Gable: «Renové con WWE por tres años»

El actual líder de American Made, facción que forman The Creed Brothers e Ivy Nile, Chad Gable habla de la renovación de su contrato con la WWE mientras los cuatro rivalizan con Otis, Akira Tozawa y Maxxine Dupri, a quienes él lideraba en Alph Academy antes de que se volvieran contra él debido a su mal trato y ambición desmedida; durante el episodio de Raw del 13 de agosto, Julius y Brutus vencieron en un combate de parejas cuando Nile los ayudó.

► Chad Gable renovó con WWE

«Acabo de renovar mi contrato con la compañía por tres años más. Extender mi relación con la empresa que ha hecho tanto por mí, que me ha permitido hacer cosas que nunca pensé que podría hacer, viajar por el mundo y de vuelta unas 100 veces, o así se siente. Ver cosas que nunca hubiera visto, conocer personas que nunca habría conocido, y simplemente vivir un sueño de la infancia, algo que tantas personas nunca logran. ¿Cómo no podría estar agradecido por eso? Continuar esa relación me emociona mucho. Si me preguntas, me quedan diez años más en mí para terminar mi carrera. Físicamente, me siento tan bien como siempre. Alcanzar lo que siento es un punto máximo en mi carrera en este momento es increíble. Estoy emocionado por el futuro. Ambos lo queríamos. Yo quería quedarme aquí, y creo que, con suerte, ellos también querían que me quedara. Hemos sido mutuamente beneficiosos el uno para el otro. Me encanta todo lo que hace la compañía«, le dice Gable a Chris Van Vliet en Insight.

¿Qué opinas del presente de Chad Gable en WWE?

