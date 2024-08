Chad Gable habla de su «muerte» con The Wyatt Sicks

Los aterradores The Wyatt Sicks debutaron en WWE durante el episodio de Raw del 17 de junio atacando, entre otros muchos empleados de la empresa, a Chad Gable. El actual líder de American Made, facción que forman The Creed Brothers e Ivy Nile, pareció morir en aquel momento y hubo cierta controversia pero acabó regresando con prontitud y desde entonces ha estado lidiando con Uncle Howdy y compañía. En espera de ver cómo lo sigue haciendo, el luchador habló sobre ello con Chris Van Vliet en Insight.

► Chad Gable contra The Wyatt Sicks

«Fue una gran noche. De todo lo que he hecho en los últimos años, la respuesta a eso fue tan increíblemente loca. La cantidad de gente que pensó que realmente me había pasado algo fue enorme. Fui a la iglesia ese domingo y me encontré con un niño que estaba viendo, estaba tratando de esconder mi cabeza de él, y él estaba buscando cómo rodearme para ver mi cabeza. ‘¿Dónde se fue?’ ‘Lo arreglé. Fui al hospital. Estaba mal.’ ‘¿Qué te hicieron?’ ‘Tendrás que sintonizar mañana por la noche.’ Estaban muy metidos en ello.»

Cuando le preguntaron cómo afectó eso a su personaje, Gable contestó: «Lo viste claramente sacudido como nunca antes, lo cual fue genial. Lo que hizo esta historia es que llegó en un momento increíble, justo cuando acababa de hacer el giro. Me había convertido en el entrenador abusivo, lo cual dio a la gente una nueva perspectiva. Creo que fue maravilloso para mí. Luego, de repente, al mismo tiempo, los Wyatts aparecieron y me forzaron a ser vulnerable. Tenemos a Chad Gable, que es este abusivo desmedido, que no muestra vulnerabilidad. Ahora se ve obligado a hacerlo. Estás obteniendo estas dos historias dinámicas al mismo tiempo. Me beneficio de esto porque no muchas personas tienen la oportunidad de involucrarse en tantas historias a la vez. Es como que cada vez que aparezco en la TV cada semana, ‘¿Qué vamos a hacer con esta historia? ¿Qué vamos a hacer con esta y esta?’ Mis manos están metidas en tantas cosas ahora mismo. Es un lugar increíble en el que estar».

También habló sobre cuál era el plan inicial para él: «Iba a ser que yo fuera el único tipo que quedara lastimado, inicialmente. No sabíamos realmente cómo y hasta qué grado. Cuando lo tuvimos listo para salir, quedamos impresionados. ‘Santo cielo, ¿qué me pasó aquí exactamente?’ No estábamos seguros. Simplemente seguimos adelante. No había un plan. Vimos cómo funcionó y resultó ser mejor de lo que esperábamos porque la respuesta de la audiencia fue increíble. Ayudó con la introducción de la familia, su aura, y lo han hecho muy bien con eso. Se nota que la audiencia queda sorprendida por ellos cada semana. Es algo especial en la arena cuando aparecen».

¿Qué opinas de The Wyatt Sicks hasta ahora?

