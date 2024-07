Chad Gable habla de Gable Steveson: Celos y fracaso

Durante el transcurso de WrestleMania 38, Gable Steveson se presentó ante el Universo WWE en un segmento en el que atacó a Chad Gable. El medallista de oro olímpico fue despedido de la compañía en mayo; también su hermano, Damon Kemp, salió de ella hace unas semanas.

► Chad Gable de Gable Steveson

Hablando recientemente con Cheap Heat with Peter Rosenberg –en la misma entrevista en la que revelaba que Randy Orton le dijo que lo había conseguido, que no era Kurt Angle sino él mismo– el líder de la disuelta Alpha Academy recordaba cómo fue trabajar con Steveson:

«Perspectiva completamente transparente de mi parte. En ese momento, estaba haciendo cosas con RKBro (Randy Orton y Matt Riddle), Otis y yo estábamos luchando por los títulos de parejas. Tuvimos una lucha en WrestleMania, mi primera lucha en WrestleMania, cuando él estaba siendo presentado. Mi mente estaba en el hecho de que finalmente había ganado mi lugar en el show, en WrestleMania. Estaba muy orgulloso y feliz por eso, y feliz por Otis. Mi mente estaba en ‘Estoy en WrestleMania con Randy Orton. Esto es genial.’

«El hecho de que estaban trayendo a [Steveson], y yo estaba involucrado con él en su primera aparición. Entró al ring después de que perdí, me lanzó por todos lados. La realidad era que no me molestó nada de eso. Nada de eso me molestó. Lo miré desde su perspectiva y me imaginé en sus zapatos pensando, ‘No quisiera ser tú en este momento. Hay tanto hype a tu alrededor, y ni siquiera has comenzado a entrenar. Este es tu debut. Es en WrestleMania’. Todos quieren eso, pero debes cumplir. Esta es su primera impresión de ti.

«Estaba bastante confiado en mi personaje y mi desempeño. Sabía que iba a darles lo que necesitaban y lo que querían de mí. No había celos de mi parte porque pensaba, ‘Tienes un gran trabajo aquí, amigo. Tienes grandes zapatos que llenar. Haré mi parte para hacerte ver lo mejor posible’. Estaba muy cómodo en ese momento. No había animosidad ni celos reales. Me esforcé por trabajar lo mejor posible con él, darle la bienvenida y ofrecer cualquier consejo que pudiera en el lugar en el que estaba en ese momento. Desafortunadamente, no funcionó para él. Algunos chicos, así es como es. Tienes que probarlo para ver si es para ti. Ciertamente no es para todos.

«Los luchadores amateurs están entrenados para hacer lo opuesto a lo que hacemos en WWE. Sin expresión, sin emoción, haces tu trabajo y te vas. Si hicieras eso en WWE, probablemente no tendrías trabajo por mucho tiempo. Tienes que mostrar emoción y vulnerabilidad. No es que él no tuviera eso, pero a veces los chicos simplemente no quieren hacerlo, o no están dispuestos, o no les resulta natural. Él es un atleta en todo el sentido de la palabra. Potencialmente uno de los mejores pesos pesados que este país ha tenido. Va a estar bien con lo que elija hacer atléticamente. Esto no es para todos. Es un animal completamente diferente.»