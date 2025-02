Chad Gable explica que nunca haría una shoot fight

Una shoot fight en el mundo de la lucha libre profesional se refiere a una pelea real (legítima) que ocurre dentro o fuera del ring. Si bien verlas no es tan habitual, aunque ha habido situaciones, como la de Shelton Benjamin y Daniel Puder, sí hemos oído sobre ellas en muchas ocasiones y nos acordarémos de aquella que disputaron Brock Lesnar y Kurt Angle o las que se tienen llevado a cabo en aviones de la WWE.

That time Daniel Puder, a trained MMA fighter and Tough Enough contestant, had a shoot match with Kurt Angle, almost breaking his arm with a Kimura Lock. pic.twitter.com/BgCobnTwYo

— Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) October 23, 2023