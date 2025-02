Ha tenido mucho éxito en la división de parejas -fue campeón de Raw, SmackDown y NXT– pero individualmente Chad Gable nunca ha sido campeón en WWE y cree que está preparado para esa oportunidad. En 2024 estuvo cerca del Campeonato Intercontinental durante su rivalidad con Gunther pero no terminó de cumplir la misión. Para muchos, él debió ser quien destronara a «The Ring General» en WrestleMania XL y no Sami Zayn.

► Él se ve preparado

«Estoy considerando algo peligroso con esto», dijo Gable mientras hablaba con Jay Ferruggia en The Jay Ferruggia Show. «Me doy cuenta de que podría ser peligroso establecer una meta en algo sobre lo que no tienes control total. Es fácil fijar una meta si tienes el control, no tengo problema con eso. Cumpliré. Estoy considerando la idea de poner ‘ganar un título individual’ en mis objetivos para 2025 porque no depende completamente de mí. Me decepcionaría mucho si no lo logro. Soy un tipo de metas. Me guío por objetivos. Me interesa ver qué haré, además de todo lo que ya hago, para intentar que suceda o forzarlo a suceder. Sé que estoy listo. Puedo llevar un título.»

Jay señaló que los fanáticos están ansiosos por ver a Gable ganar un campeonato: «Se puede sentir eso. Lo noto cada vez que interactúo con la gente en un meet and greet. ‘Tienes que conseguir tu título individual.’ Es casi genial en cierto sentido, porque sin importar qué título sea o cuál termine siendo, creo que la gente lo respetará. ‘Se lo ganó. Se lo merece. Ha pasado por las dificultades y nunca se rindió.’ Estoy deseando que llegue ese momento. Veremos qué podemos lograr este año«.

