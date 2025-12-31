Chad Gable está próximo a regresar al ring

Tras una espectacular actuación en el primer Worlds Collide del año, Chad Gable lleva cais medio año fuera por una lesión en su hombro, misma que requirió de una cirugía, y actualmente se encuentra en recuperación.

► ¿Qué planes habrá para el regreso de Chad Gable?

Recordemos que antes de que Chad Gable saliera lesionado, era el líder de American Made, y también personificaba a El Grande Americano; sin embargo, la lesión desbarató sus planes, aunque el enmascarado luchador encontró nuevos bríos en Ludwig Kaiser, quien con su perfecto dominio del idioma español ha logrado ganarse a pulso el manejo de este personaje, especialmente en México.

Un informe reciente de Sean Ross Sapp en Fightful Select señaló que Chad Gable podría regresar pronto a la televisión de la WWE. No se especificó cuándo será, pero se prevé que sea en este mismo mes de enero, así que parece que se vislumbra una luz al final del túnel.

La misma fuente también informó que Gable ha estado entrenando en el WWE Performance Center mientras se prepara para su regreso al ring. Se espera que Gable regrese para el Royal Rumble, con la posibilidad de que reaparezca antes del evento.

Habrá que ver qué planes tiene WWE con Chad Gable a su regreso, donde también se tendrá que resolver la situación de El Grande Americano, quien ahora cuenta con un equipo a su alrededor, Bravo y Rayo, mientras que los Creed Brothers han estado bastante apartados de las pantallas durante la ausencia de Gable.