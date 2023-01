Chad Gable asegura que se siente más útil en la WWE desde que Triple H se convirtió en Director Creativo. También que quiere verse las caras con Brock Lesnar. Todo ello en su reciente entrevista con Denise Salcedo.

► El presente y futuro de Chad Gable

“Creo que lo hemos visto desde que Hunter asumió el control y, afortunadamente, por mi bien, realmente aprecia el lado de la lucha libre de lo que hacemos. Creo que ve eso en mí. Creo que me ve como un tipo valioso en el que puede confiar cuando necesita una pareja de calidad de quien sea. Lo cual, para mí, es realmente gratificante saber que alguien puede mirarme así, no solo solo fanáticos, pero alguien como Hunter, que está en la posición que está. Así que ha sido gratificante. Ha sido bueno estar muy ocupado y sentirme muy útil durante los últimos seis meses porque muchas veces en el pasado, no ha sido así. Así que sí, ha sido un buen período”.

“Afortunadamente, como dije, en los últimos seis meses, también tuve la oportunidad de mezclarme con muchos muchachos geniales en combates individuales. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para luchar individualmente. Me he enfrentado a tipos como Seth y algunos de nuestros muchachos de nivel superior. Brock intimidaría a muchas personas. Creo que podría aportar algo especial a un combate [con] Brock. Solías ver a un tipo como Daniel Bryan aportar matices especiales a los combates con ciertos oponentes muy específicos para ellos. Creo que tengo esa misma calidad o tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, un tipo como Brock y un tipo como Bobby Lashley, con quienes he tenido combates cortos, siento que realmente podría sacar mucho provecho de todos estos tipos en historias largas. Así que sí, hay mucho”.

