Cha Cha Charlie ingresa al MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Cha Cha Charlie luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

La lucha más importante del año de MLW acaba de encontrar su ritmo. Este será el debut de Cha Cha Charlie en MLW, y no se acerca a los focos con pies de plomo. Se lanza directo a ellos.

Conocido por convertir cada entrada en una celebración y cada momento en una fiesta, Cha Cha Charlie presenta a un luchador vibrante y lleno de energía como ningún otro en RIOT. La música suena, las caderas se mueven, el público se une a la fiesta, y de repente la lucha se siente diferente. No es solo competencia; es una fiesta con combate.

Battle RIOT VIII es un caos por diseño. 40 competidores. Un nuevo participante cada 60 segundos. Eliminaciones por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la tercera cuerda. Sin descalificaciones. Armas legales. ¡Y este año, el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW está en juego!

Lo cual plantea una pregunta que nadie vio venir: ¿Qué sucede cuando el Cha Cha se encuentra con el RIOT?

La confianza inquebrantable de Charlie, su estilo intrépido y su capacidad para prosperar bajo presión lo convierten en un jugador impredecible. Mientras otros se tensan, él se relaja y se prepara. Mientras otros piensan demasiado, él se mueve. Y en un combate donde el ritmo y el impulso pueden cambiar en un instante, ese ritmo podría marcar la diferencia.

Si Cha Cha Charlie sorprende al mundo y gana el RIOT en su debut en MLW, no hay forma de saber hacia dónde irá la celebración después.

Podría estar bailando por todas las calles de Orlando. El 29 de enero en Kissimmee, suena la campana, comienza la cuenta regresiva y estalla el RIOT. ¡Que suene la música! Cha Cha Charlie ha entrado al baile.