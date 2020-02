Para muchas personas, el ser calvo es una tortura china. Los cánones de belleza de la sociedad, solían apreciar más a una persona con cabello, aunque eso ha ido quedando en desuso.

En las últimas décadas, los hombres calvos son considerados interesantes, en especial porque las celebridades se han animado a adoptar ese look. Basta ver a Steve Austin, que con cabello nunca sobresalió, y sin él, se vlvió el luchador más taquillero en la historia de WWE.

Otro que decidió raparse fue Cesaro, Superestrella WWE, quien recientemente compartió su proceso desde que se le empezó a caer el cabello, hasta que se aceptó a sí mismo así como es:

Hereditary hair loss got me at 27. Don’t hang on (2nd pic) embrace. But until then, live your best hair life! And yes I have beef with people that have a full head of hair but decide to shave it. #newdaypod pic.twitter.com/ugMb5eXOCB

— Cesaro (@WWECesaro) February 10, 2020