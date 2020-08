Cesaro golpeó a Rusev antes de su boda

Todo el mundo se preguntaba la razón por la cual el ojo de Rusev estaba morado en las fotos que se conocieron de su segunda boda, la cual tuvo lugar en Bulgaria el viernes 2 de septiembre de 2016. Recientemente, el ahora conocido como Miro, reveló a través de su cuenta oficial de Twitch la historia que generó todo esto. Todo se trató de un golpe que le dio Cesaro en una lucha en Puebla, México el 28 de agosto de 2016.

► Cesaro golpeó a Rusev en México y le dejó un ojo morado

"Estábamos en una gira por el extranjero, y Cesaro y yo estamos trabajando. Alguno dijo: '¡Vamos al ring y empecemos pistoleándonos!' Porque eso es lo que Cesaro y yo siempre hacíamos. Luchábamos con todas nuestras fuerzas al inicio de cada combate, nos molíamos a golpes, y luego ya sí empezábamos a luchar más suave. Solamente lo hacíamos para divertirnos.

"Quería conectarme un Frankesteiner desde lo más alto del esquinero. Nunca había hecho hecho antes, pero solo me dijo: 'Confía en mí'. A él no le importaba que nunca antes hubiera recibido esa movida [risas]. Y a mí tampoco, en realidad, porque soy un profesional. Saltó desde el esquinero, me hizo el Frankesteiner, lo recibí. Al otro día, Lana y yo estábamos volando a Bulgaria para casarnos, tengan eso en cuenta.

"Había un momento en la lucha en el que Cesaro iba a ganar por Roll-Up. Así que, puso un pie, puso el otro, y ya iba girando y su rodilla me dio en el ojo derecho. Lo sentí de inmediato. Me siento en el ring, miro a Lana y cuando me está cubriendo, le digo: '¿Por qué, Cesaro? ¿Por qué?' Y él solo me dice: '¿De qué estás halando?' Rompo la cuenta, miro a Lana y le digo: '¡Mira lo que me hizo en el ojo!'

"Ella me mira y solo dice: 'Oh, Dios...'. Se hincó instantáneamente. Terminamos la lucha y veo a Lana que está que mata con la mirada a Cesaro. Estaba súper molesta porque dentro de una semana teníamos que tomarnos las fotos y no quería que tuviera un ojo morado. Siempre recordaré a Cesaro, porque todas las fotos de la boda en Bulgaria tienen a Miro con un ojo morado. Aunque no es la gran cosa".

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentará dos grandes luchas: En una, Kevin Owens intentará cortar de tajo la racha de Randy Orton. En la otra, Asuka enfrentará a Bayley buscando una revancha ante Sasha Banks. Además, una nueva entrega de Raw Underground.

Y el domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.