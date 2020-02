César Juárez denunció corrupción en selectivo olímpico de box

A través de sus redes sociales, César Juárez denunció corrupción en el cuadrangular de boxeo que se celebró en Boca del Río, Veracruz, en el transcurso de esta primera semana de febrero.

Él peleó en la división de peso ligero y fue eliminado por Roberto Zariñana.

Juárez acusa a la Federación Mexicana de Boxeo de darle prioridad a sus boxeadores, sin importar si son los mejores para representar a México en Tokio.

Esto choca completamente con lo dicho por la federación, Conade y Conabox, que de inicio lanzaron la convocatoria a los profesionales para armar la mejor selección de boxeo mexicana que pueda haber para traer medallas del torneo.

Publicación completa de César Juárez

«Esta semana se celebró en Boca del Río, Veracruz, el torneo cuadrangular de boxeo para elegir a la selección Mexicana que nos representará en juegos Olímpicos en la capital de Tokio, Japón.

En dicho evento, participamos tanto boxeadores profesionales como olimpicos, y si bien es cierto que cada categoría tiene su estilo y sus reglas, al final ambos se caracterizan por el contacto y conecté de golpes.

Quién más hace daño, quién ofrece más combate y quién conecta más golpes es quién se lleva la pelea.

Una pelea jamás puede ser ganada por no tirar golpes, quedarse estático en el ring o bien no ofrecer combate.

Pensé mucho antes de escribir esta nota, sin embargo me parece que esto no se puede quedar así.

Acudí a este torneo con la ilusión y sueño como muchos boxeadores para seguir un camino y lograr obtener mi pase a Tokio. Creyendo en que esté, tenía la seriedad y el compromiso necesario para llevar a cabo un buen trabajo.

Pero ¿Cuál fue mi sorpresa?

Que a la hora de ofrecer mi combate y enfrentarme de la manera correcta a mi contrincante, la pelea se la dieron al boxeador «protegido» por la Federación Mexicana de Boxeo. Enfrentándome de nuevo a sus actos de corrupción.

Bien sabemos que hoy en día Ana Gabriela Guevara es quién está al frente de la CONADE. Ella dijo claramente que acabaría con la situación del guachicoleo deportivo que desde hace muchos años nos persigue.

Tantas personas no podemos estar equivadas, (habrá muchos que opinaran lo contrario, pero son la minoría).

Hablé con el promotor de HG Héctor García, mismo que abandonó la sede en dónde se llevó a cabo el torneo cuadrangular la misma noche en la que quedamos fuera Jessica Nery Plata y Yo. Ya que no pudo con el coraje, frustración y decepción que ocasiona la corrupción emitida por la Federación Mexicana de Boxeo.

Al dirigirse a mi, sus palabras fueron: «TE ROBARON LA PELEA DE UNA MANERA DESCARADA»

Es una pena que el torneo haya resultado de esta manera.

Lo que me lleva a preguntarme ¿Para qué convocar a los boxeadores profesionales?

Si al final no van a llevar al mejor, sino al que ellos elijan.

Los mismos jueces que estuvieron en estos combates se me acercaron y aseguraron que yo había ganado la pelea.Hay mucha gente que dirá que el boxeo olímpico es distinto al boxeo profesional, «el boxeo no deja de ser boxeo», un deporte de contacto en donde gana quién conecta más golpes a su rival.

Mi trayectoria boxistica habla por mí. No soy aquel que se da por vencido a la primera, no soy aquel que sube al ring a ver que pasa, no soy aquel que se conforma si lleva un raound perdido.

Soy aquel que se entrega, quién deja corazón y alma, quién se prepara arduamente para lograr salir con la mano en alto, en cada combate que ofrezco.

Como bien es sabido, el boxeador con el que me tocó enfrentarme «Roberto Zariñana» lo vienen cuidando desde hace 4 años. Por lo cuál evidentemente no podían dejarlo perder.

¿Por qué? Porque le han invertido mucho tiempo y sobre todo dinero. Y por tanto un boxeador porfesional como yo no podía destacar ni ser mejor que él.

Repito, ACTO DE TOTAL CORRUPCIÓN.

¿Cómo pretendemos que México destaque, cómo pretendemos que México gane medallas de oro, cómo pretendemos que nuestro nombre, nuestro país y nuestro honor quede en alto, si son los propios MEXICANOS, quiénes deciden acabar con nuestros sueños?

Esa noche no sólo fui yo, no sólo fue mi equipo o mi preparación, hubo otros compañeros y compañeras afectados por la misma razón.

¿Hasta Cuándo permitiremos más tragedias como estás?

¿Hasta Cuándo permitiremos estos actos corruptos, estos engaños, esta falsa apreciación de la realidad en donde supuestamente a México nos representan los mejores deportistas y no los favoritos?

Diversos medios de comunicación informaron que claramente los boxeadores olímpicos fueron «mejores» que los boxeadores profesionales.Yo antes de ser boxeador profesional fui boxeador olímpico, que no vengan a tratar de engañar a la gente, hay videos de mi pelea en donde se muestra de manera contundente la superioridad que tuve ante un boxeador olímpico, es una lastima que estos actos corruptos se sigan dando, México es una potencia en el boxeo profesional, veamos que hacen nuestros seleccionados nacionales en Tokio Japón, de mi parte les deseo mucho éxito», concluyó Juárez.

Abiertamente, César Juárez denunció corrupción en la federación, sin embargo, no es el único que señala algún tipo de abuso, sin embargo, a pesar de sus señalamientos, no ha habido acciones claras como para proceder de una manera que se pueda asegurar o negar la corrupción.