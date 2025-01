Cesar Almeida cree que Strickland venció a du Plessis en su primera pelea

César Almeida quizás aún sea demasiado verde para competir con la élite de la UFC, especialmente aquellos que vienen del mundo de la lucha libre, pero está haciendo lo mejor que puede en el gimnasio para cerrar esa brecha.

“Cesinha” construyó una larga carrera en el kickboxing antes de comprometerse por completo con las artes marciales mixtas en 2021, y solo le tomó dos años conseguir un contrato con la UFC a través de la Contender Series de Dana White . Para su pelea más reciente, una victoria sobre Ihor Potieria , hizo su campamento junto al campeón de la UFC Alex Pereira , un hombre contra el que ha tenido un récord de 1-2 en kickboxing. Ahora, para luchar contra Abdul Razak Alhassan en UFC Vegas 101 el 11 de enero, regresó a su casa en Las Vegas para entrenar con gente como Sean Strickland y Chris Curtis .

“He entrenado con [los hermanos Nogueira] ‘Minotauro’ y ‘Minotouro’, con ‘Jacare’ [Souza], así que estoy aprendiendo desde hace mucho tiempo. Soy un chico nuevo en MMA, creo que soy el menos experimentado en el roster [de UFC], pero he estado aprendiendo mucho en estas últimas cuatro peleas que tuve desde el Contender porque ahora comencé a dedicarme solo a MMA.

“Estar con estos muchachos me permite percibir la intensidad y la energía que tienen, la fuerza de voluntad. Aprendes algo de todos ellos y creces aún más. Es genial estar cerca de ellos porque siento que ellos también me quieren cerca porque ven que tengo algo. Ven que tengo un futuro en la UFC. Fue genial ser parte de todos esos campamentos porque la energía es diferente. Son campeones. Ves cómo trabajan y cómo lidian con las adversidades en el campamento, y eso te motiva. He aprendido mucho este último año”.

La otra cara de entrenar con muchos luchadores de tu misma categoría de peso, incluido un compañero de entrenamiento ocasional como Caio Borralho, es que es posible que tengas que enfrentarte a él en el futuro en la UFC. Almeida dijo que entrenar juntos significa que todos evolucionan como atletas, por lo que «no puedes ser egoísta», y competir contra un amigo es parte del trabajo.

Curtis compartirá la cartelera el sábado por la noche, enfrentándose al ex oponente de Almeida, Roman Kopylov, y Strickland está programado para una revancha contra Dricus Du Plessis por la corona de peso mediano en UFC 312 el 8 de febrero.

“Se lo merece. Trabaja muy duro. Es un poco loco, pero es muy honesto, ¿sabes? Y veo que está muy motivado. Sean nunca deja de entrenar. Se convirtió en campeón y volvió al gimnasio al día siguiente para entrenar, y eso es lo que lo convierte en campeón. Creo que ganó la primera pelea con Dricus, y creo que está volviendo mejor esta vez. Creo que recuperará el cinturón”.

Almeida ve su choque de 185 libras con Alhassan este fin de semana en UFC APEX como un enfrentamiento peligroso, especialmente en los primeros minutos de cada ronda, pero no espera que Alhassan mantenga el mismo ritmo por mucho más tiempo.

“El final del round es la mejor opción para que empecemos a trabajar y hacerle fallar, hacerle gastar energía y buscar el final. Es una pelea peligrosa para ambos y por eso programaron esta pelea. Quieren ver sangre [risas]”.