Ceremonia de entrega Premios Tokyo Sports 2025

Mediante una fastuosa ceremonia se llevó a cabo la entrega de los Premios Tokyo Sports, reconociendo a lo más destacado de la lucha libre profesional japonesa en 2025.

► Se entregaron los Premios Tokyo Sports 2025

Esto sucedió en un céntrico hotel de la capital japonesa, donde se dieron cita, además de los premiados, varias personalidades de la lucha libre profesional japonesa. Esta fue la entrega 52 de unos reconocimientos que se establecieron en 1974.

Encabezó la entrega Saya Kamitani, reconocida como la MVP y luchadora del año. Kamitani portó un elegante kimono y fue sin duda el centro de atención luego de lograr establecer un hito con su histórico logro.

Otro de los momentos destacados de la ceremonia de entrega, fue cuando Hiroshi Tanahashi, presidenten de NJPW, recibió por primera vez el Premio a la Habilidad Técnica. Justo tres días antes, Tanahashi tuvo su lucha de retiro contra Kazuchika Okada elTokyo Dome. Tras recibir este reconocimiento, Tanahashi logró el Grand Slam de los Premios Tokyo Sport al ganar el MVP, la Mejor Lucha y los tres premios individuales principales, marcando un récord sin precedentes en la historia de esta ceremonia.

Los demás ganadores recibieron su trofeo correspondiente. OZAWA de Pro Wrestling NOAH, fiel a su estilo, recogió su Premio de Lucha del Año y tras tomarse la foto oficial, salió del recinto y ya no esperó el brindis, en desacuerdo porque no logró ganar el premio MVP.

La lista de luchadores se dio a conocer a mediados de diciembre de 2025, siendo anunciados por el legendario Kenta Kobashi, quien es parte del comité de expertos de los premios.

La lista de ganadores para 2025 quedó así:

– MVP: Saya Kamitani (Stardom)

– Mejor Lucha: Kaito Kiyomiya vs. OZAWA (NOAH, 01.01.2025)

– Mejor Equipo: Yuto-Ice y OSKAR (Knockout Brothers) (NJPW)

– Premio al Desempeño Especial: KONOSUKE TAKESHITA (NJPW/DDT/AEW)

– Premio al Espíritu Combativo: Sareee (Sukeban)

– Premio a la técnica: Hiroshi Tanahashi (NJPW)

– Novato del Año: Kaisei Takechi (DDT)

– Luchadora del Año：Saya Kamitani (Stardom)

– Premio al tema especial: Teppei Arita