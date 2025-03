Cejudo: «Si gana Gaethje puede tomar lugar de Topuria»

Henry Cejudo podría ver a Justin Gaethje emerger como el contendiente número 1 después de UFC 313.

Gaethje (25-5 MMA, 8-5 UFC) se enfrentará en la revancha a Rafael Fiziev (12-3 MMA, 6-3 UFC) en el evento co-principal del sábado en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Gaethje sabe que el campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, está buscando sangre nueva y que “The Highlight” aún no ha peleado con él. Ilia Topuria dejó vacante su título de peso pluma para subir a 155 libras, pero Cejudo recuerda su conversación con Khabib Nurmagomedov y cómo cree que Topuria necesita al menos una victoria antes de una oportunidad por el título .

“Simplemente siento que hay una declaración que Justin Gaethje necesita hacer, que quiere hacer. Esto es lo que me encanta de Justin. Está creando una historia en la que dice que si salgo y actúo, me saltaré a Ilia Topuria y pelearé con Islam Makhachev. Me encanta.

“Creo que podría suceder, porque cuando me senté con Khabib (Nurmagomedov) y le pregunté: ‘¿Ilia Topuria merece una oportunidad por el título en las 155 libras?’, ¿sabes lo que dijo Khabib? ‘Tiene que pelear con el contendiente número uno’. Así que creo que con una gran victoria de Justin Gaethje, él puede entrar y decirle a Ilia Topuria: ‘Quítate del camino. Este es mi turno. Tienes que pelear con el contendiente número uno”.