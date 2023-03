Cejudo quiere mediar entre Jones y Cormier

Henry Cejudo está listo para unir a los dos mayores rivales en la historia de UFC. En su vlog posterior a UFC 285 , el ex campeón de peso mosca y peso gallo de UFC, Henry Cejudo, compartió sus pensamientos sobre Jon Jones asegurando el título de peso completo de UFC sobre Ciryl Gane en el pay-per-view del pasado fin de semana.

Cejudo señaló que después de entrenar con Jones en preparación para UFC 285, cree que finalmente es hora de que Jones y su rival de mucho tiempo, el ex campeón de peso semicompleto y completo de UFC, miembro del Salón de la Fama de UFC, Daniel Cormier finalmente dejen de lado su mala sangre.

No sé si Daniel Cormier tiene esa espina clavada en la espalda que necesita sacarse. Muchachos, es 2023 ahora, estos muchachos pelearon hace años, la primera vez que se suponía que pelearían fue en 2016″.

“Entonces, quiero leer una cita de Daniel Cormier: ‘Creo que es difícil realmente discutir sobre el mejor de todos los tiempos cuando [Jon] Jones ahora subió al peso completo y ganó el campeonato. Siempre diré chicos que tienen malas las cosas adjuntas a su nombre no deben mantenerse en alto. Creo que, especialmente con las fallas de las drogas y los esteroides y ese tipo de cosas, es difícil llamarte el mejor de todos los tiempos'”.

“Si la USADA lo aprueba o si te declaran inocente, entonces, a mi modo de ver, no eres culpable. Por otro lado, sé lo que se siente cuando alguien lo hace intencionalmente y lo hace con malas intenciones. ¿Dónde estoy? ¿De mi pelea con TJ Dillashaw? Aunque me deshice de él en 32 segundos, recuerdo sentir ese dolor y ese dolor, recuerdo ese día entero que no podía ni comer, porque para mí, es todo. sobre la competencia. Si USADA le dio a Jon [Jones] el beneficio de la duda a través de sus estudios, entonces es inocente. Ahora, si dijeron que estaba contaminado, entonces lo entiendo“.

“Entonces, lo más importante ahora, entrené con Daniel Cormier durante más de cuatro años, y era casi como un hermano pequeño para DC e hicimos el equipo olímpico juntos en 2008. Con [Jon] Jones durante un buen año ahora, Estuve entrenando con él después de que partió para venir aquí a Las Vegas. Lo que trato de decir es que entrené con estos dos muchachos, ya sabes, ambos son buenos tipos, ambos son tipos muy, muy apasionados y competitivos que necesitan unirse y hacer las paces. Para siempre, hasta que mueran, siempre recordarán el nombre del otro. Henry Cejudo está aquí hoy, Triple C, para hacer las paces”.

Luego de un retiro de casi tres años, Henry Cejudo se está preparando para regresar al octágono de UFC, ya que se enfrentará a Aljamain Sterling en UFC 288 por el Campeonato de peso gallo de UFC el 6 de mayo de 2023.