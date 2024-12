Cejudo: «Makhachev vs. Topuria es más importante que Jones vs. Aspinall»

Henry Cejudo y Kamaru Usman tienen opiniones opuestas sobre la posible pelea más grande de UFC en 2025. Usman cree que si se materializa la pelea de unificación del título de peso completo entre el campeón Jon Jones (28-1 MMA, 22-1 UFC) y el campeón interino Tom Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC), el atractivo de que Jones nunca sea derrotado la convierte en la pelea más importante.

Sin embargo, Cejudo dice que el campeón de peso pluma de UFC Ilia Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) que busca el estatus de doble campeón contra el peleador número uno libra por libra, el campeón de peso ligero Islam Makhachev (25-1 MMA, 14-1 UFC) es más emocionante.

«Personalmente creo que (Makhachev vs. Topuria) podría ser potencialmente más grande que Jon Jones y Tom Aspinall. Competitivamente, por supuesto, hombre. No es solo eso, es el simple hecho de que Ilia Topuria tiene la oportunidad de convertirse en campeón-campeón.

“En la división de peso completo, solo sabremos quién es el verdadero campeón indiscutible. Pero en esta posición, si Ilia gana, eso lo pone en una categoría de, joder, venciste al ex libra por libra (mejor) como (Alexander) Volkanovski, estás venciendo al libra por libra actual como Islam Makhachev. Dale sus flores”.

A pesar de la renuencia de Jones, el director ejecutivo de UFC, Dana White, garantizó que Jones vs. Aspinall se llevará a cabo el próximo año. En cuanto a Makhachev vs. Topuria, Makhachev descartó el enfrentamiento , explicando que no está interesado en defender su cinturón contra otro peso pluma. Makhachev está programado actualmente para enfrentarse a Arman Tsarukyan en la pelea principal de UFC 311 el 18 de enero.