Cejudo: «Gaethje vence a McGregor en dos minutos»

Henry Cejudo le aconseja a Justin Gaethje que busque a Conor McGregor para una pelea por el título a continuación.

Después de que Gaethje capturó el título de «BMF» con un nocaut sobre Dustin Poirier en el evento principal de UFC 291 del sábado pasado , McGregor se burló de «The Highlight» y expresó interés en pelear con él. McGregor actualmente está vinculado a una pelea con Michael Chandler después de filmar » The Ultimate Fighter 31 «, pero parece dispuesto a centrar su atención en otra parte.

Gaethje (25-4 MMA, 8-4 UFC) se mostró tibio con la idea , pero desde entonces Cejudo lo ha instado públicamente a pelear contra McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) si se presenta la oportunidad.

“Justin Gaethje, tienes millones y millones de dólares en juego si peleas contra Conor McGregor. El cinturón va a estar allí, ya sea que gane Islam o que gane Charles Oliveira. El cinturón siempre estará ahí y realmente esperándote. Creo que la mejor situación en la que puedes estar ahora es, si yo estuviera en tu posición, estoy pensando en la bolsa.

“La razón por la que estoy pensando en la bolsa es porque estilísticamente es una gran combinación para ti. Tienes patadas en las piernas. Conor McGregor no será capaz de manejar algunos de tus movimientos, parte de tu estilo realmente rudo y violento de cortar y realmente sacar las piernas, además de que vas alto-bajo con tus combinaciones».

Cejudo ve a McGregor como dinero fácil para Gaethje, cuyo estilo nuevo y más refinado lo llevó a victorias consecutivas sobre Rafael Fiziev y Poirier.

“Dicho esto, Justin, si tuviera que elegir algo, si quiero un (cinturón) de UFC alrededor de mi cintura o alrededor de 10 millones, ¿adivina qué? Voy por los 10 millones. Creo que es una gran historia. Sé que a veces hablas de que no quieres pelear con alguien que usa esteroides.

“Pero ya sea que tome esteroides o no, realmente no importa porque de cualquier manera, lo vencerás. El hombre no ha peleado en mucho tiempo. No va a ser el mismo tipo de él bombeando hasta 190 libras, solo tratando de verse grande para las cámaras. Va a funcionar a tu favor. Con 155 libras, puedo verte deteniendo a Conor McGregor en los primeros dos minutos”.